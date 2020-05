說・流行／Jennie也愛這牌「腋下包」！兩萬元有找夾著就時尚

▲保加利亞小眾品牌 By Far 成為 IT BAG製造機器,連南韓女星Jennie也大愛。(圖/翻攝自品牌IG、JennieIG,以下同 )

記者鮑璿安/專題報導

就在復古「腋下包」潮流重新襲來的同時,保加利亞小眾品牌By Far火速佔據了超模、KOL乃至大勢韓團Blackpink成員Jennie的IG版面,以簡約的鱷魚壓紋與短肩帶為一大亮點,「IT BAG」封號來得快,不過卻很少人知道By Far創立竟然僅僅4年不到。

▲By Far 在2016年成立,其實是以鞋履起家。

保加利亞品牌By Far旗下腋下包Shoulder Bag讓各界風靡,品牌由雙胞胎姊妹 Valentina 和 Sabrina 以及好友共同在2016年創立,當外界以為手袋是品牌的主打商品時,其實By Far是以鞋履起家,為了迎合品牌懷舊和舒適性的雙重特色,鞋履不走潮流風格,反而注入方頭、粗跟元素,搭配細緻皮革輔助,鮮明辨識度讓人一眼便知來自By Far。

▲By Far 標誌性的「腋下包」Rachel扁扁的包體與短肩帶的特點簡直是網紅必備元素。

直至2018年By Far才推出了包袋系列,標誌性的「腋下包」延續品牌復古元素,並且價格比起大眾精品更加親民,均價落在兩萬元內,更命中了喜新厭舊的年輕世代,那就不意外腋下包會火速佔據超模、KOL的IG版面。其中大熱的「Rachel」系列,扁扁的包體與短肩帶的特點簡直是網紅必備元素,人手一咖夾在腋下仿佛就是時尚代名詞。當然By Far也乘勝追擊,在原先包型的定位下,一口氣推出20多種款式、顏色,包括了最具特色的鱷魚壓紋,質感紋路緊抓復古迷的心;當然也有亮面款式,防刮且耐磨,成為上肩擺拍首選。

▲Mini Tote縮小日常托特包更具時尚感。

同樣大勢的「Mini Tote」系列則讓OL必備的日常托特包一秒變小,搭上小包當道的潮流,與質感長手柄點綴更增添奢華氣息,雖然置物空間有限,時尚性卻背道而馳,越小越是吸睛。By Far的厲害之處就在於,即便沒有鮮明的品牌Logo,獨特設計感卻讓人記憶深刻。除了超模 Kendall Jenner、Kylie Jenner多次在私服演繹,韓團Blackpink成員Jennie也親自帶貨,以亮眼的薄荷綠包款亮相,順勢將品牌推向高點,By Far成立四年就創造了多個大勢包款,也讓人更期待後續發展。

▲(依序)超模Kendall Jenner、 Kylie Jenner多次在私服演繹「腋下包」,韓團Blackpink成員Jennie也親自帶貨。

▲哥倫比亞手袋品牌Marargent也是腋下包夯牌。



