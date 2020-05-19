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說・流行／Jennie也愛這牌「腋下包」！兩萬元有找夾著就時尚

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▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲保加利亞小眾品牌 By Far 成為 IT BAG製造機器，連南韓女星Jennie也大愛。（圖／翻攝自品牌IG、JennieIG，以下同 ）

記者鮑璿安／專題報導

就在復古「腋下包」潮流重新襲來的同時，保加利亞小眾品牌By Far火速佔據了超模、KOL乃至大勢韓團Blackpink成員Jennie的IG版面，以簡約的鱷魚壓紋與短肩帶為一大亮點，「IT BAG」封號來得快，不過卻很少人知道By Far創立竟然僅僅4年不到。

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲By Far 在2016年成立，其實是以鞋履起家。

保加利亞品牌By Far旗下腋下包Shoulder Bag讓各界風靡，品牌由雙胞胎姊妹 Valentina 和 Sabrina 以及好友共同在2016年創立，當外界以為手袋是品牌的主打商品時，其實By Far是以鞋履起家，為了迎合品牌懷舊和舒適性的雙重特色，鞋履不走潮流風格，反而注入方頭、粗跟元素，搭配細緻皮革輔助，鮮明辨識度讓人一眼便知來自By Far。

▲By Far 標誌性的「腋下包」Rachel扁扁的包體與短肩帶的特點簡直是網紅必備元素。

直至2018年By Far才推出了包袋系列，標誌性的「腋下包」延續品牌復古元素，並且價格比起大眾精品更加親民，均價落在兩萬元內，更命中了喜新厭舊的年輕世代，那就不意外腋下包會火速佔據超模、KOL的IG版面。其中大熱的「Rachel」系列，扁扁的包體與短肩帶的特點簡直是網紅必備元素，人手一咖夾在腋下仿佛就是時尚代名詞。當然By Far也乘勝追擊，在原先包型的定位下，一口氣推出20多種款式、顏色，包括了最具特色的鱷魚壓紋，質感紋路緊抓復古迷的心；當然也有亮面款式，防刮且耐磨，成為上肩擺拍首選。

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲Mini Tote縮小日常托特包更具時尚感。

同樣大勢的「Mini Tote」系列則讓OL必備的日常托特包一秒變小，搭上小包當道的潮流，與質感長手柄點綴更增添奢華氣息，雖然置物空間有限，時尚性卻背道而馳，越小越是吸睛。By Far的厲害之處就在於，即便沒有鮮明的品牌Logo，獨特設計感卻讓人記憶深刻。除了超模 Kendall Jenner、Kylie Jenner多次在私服演繹，韓團Blackpink成員Jennie也親自帶貨，以亮眼的薄荷綠包款亮相，順勢將品牌推向高點，By Far成立四年就創造了多個大勢包款，也讓人更期待後續發展。

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲by far。（圖／翻攝自IG ）

▲（依序）超模Kendall Jenner、 Kylie Jenner多次在私服演繹「腋下包」，韓團Blackpink成員Jennie也親自帶貨。

▲哥倫比亞手袋品牌Marargent也是腋下包夯牌。

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關鍵字：

By Far, 腋下包, KOL, Jennie, Rachel, 說流行, Mini Tote
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