Chuck 70染上粉嫩色！Converse超夯系列更環保　提前鎖定夏季最高顏值鞋款

編輯／Duke

環保概念深入人們心中，連時尚產業也不例外，而Converse Renew系列使用回收原料再加工製成全新鞋面，便是相當好的例子。繼復古奶油白Chuck 70上架後，Converse超夯的Renew系列也在近期宣布，即將迎來兩款全新設計的拼接Chuck 70，並且還注入粉、淺藍、紫、橘等粉嫩色彩，進而營造繽紛的高顏值鞋款。

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

兩款Converse Renew Canvas Chuck 70，鞋面原料為保特瓶，採用100％可回收聚酯纖維構成，共推出高筒款Hi與低筒款Ox。設計上Converse運用水洗仿舊概念，讓鞋款在穿搭上更具特色，同時還配合黃、橘、紫三色在高筒鞋型上；低筒鞋型則更加粉嫩，採用淺藍、粉色搭配米白製成，預計會受到眾多女性的喜愛。

▲Converse Renew系列的原料為保特瓶，經過分解與再生製造出可回收的聚酯纖維。（圖／翻攝自Converse官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）







▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

根據球鞋網站JustFreshKicks的消息指出，兩款球鞋將會在5／15進行發售，販售店點為Converse專賣店以及指定零售商，高筒與低筒定價分別為美金95元（約台幣2,850元）、美金90元（約台幣2,700元）。

與此同時，隨著Stussy與Nike的聯名愈來越火紅，近日便有爆料帳號透露，雙方將在年底發售全新的Air Force 1，並配有黑色與米色，設計採用車縫線Swoosh（勾勾），再將鞋底原有的「Air」換成「Stussy」，預計在今年Holiday Season中發售。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 下午 12:47 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App