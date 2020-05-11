fb ig video ETtoday search mobile

Chuck 70染上粉嫩色！Converse超夯系列更環保　提前鎖定夏季最高顏值鞋款

>

編輯／Duke

環保概念深入人們心中，連時尚產業也不例外，而Converse Renew系列使用回收原料再加工製成全新鞋面，便是相當好的例子。繼復古奶油白Chuck 70上架後，Converse超夯的Renew系列也在近期宣布，即將迎來兩款全新設計的拼接Chuck 70，並且還注入粉、淺藍、紫、橘等粉嫩色彩，進而營造繽紛的高顏值鞋款。

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

兩款Converse Renew Canvas Chuck 70，鞋面原料為保特瓶，採用100％可回收聚酯纖維構成，共推出高筒款Hi與低筒款Ox。設計上Converse運用水洗仿舊概念，讓鞋款在穿搭上更具特色，同時還配合黃、橘、紫三色在高筒鞋型上；低筒鞋型則更加粉嫩，採用淺藍、粉色搭配米白製成，預計會受到眾多女性的喜愛。

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Converse官網）

▲Converse Renew系列的原料為保特瓶，經過分解與再生製造出可回收的聚酯纖維。（圖／翻攝自Converse官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

▲Converse Renew系列。（圖／翻攝自Asphalt Gold官網）

根據球鞋網站JustFreshKicks的消息指出，兩款球鞋將會在5／15進行發售，販售店點為Converse專賣店以及指定零售商，高筒與低筒定價分別為美金95元（約台幣2,850元）、美金90元（約台幣2,700元）。

與此同時，隨著Stussy與Nike的聯名愈來越火紅，近日便有爆料帳號透露，雙方將在年底發售全新的Air Force 1，並配有黑色與米色，設計採用車縫線Swoosh（勾勾），再將鞋底原有的「Air」換成「Stussy」，預計在今年Holiday Season中發售。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

環保, Converse, Renew, Chuck70, 粉嫩配色, 保特瓶, 可回收, 水洗仿舊, Stussy, Nike, AirForce1
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　 住宿現省4000元！到大板根當森林系女孩　放空、泡美人湯超紓壓 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 吳漣序愛用的「濕敷神水」350元有找！超狂價只到5／11中午　快囤貨灌飽肌膚 楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 玄彬5部韓劇都有西裝造型！《愛的迫降》利正赫、《阿宮》劉代表展現不同魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面