LVMH總裁成全球最大「疫情受災戶」　首富資產狂縮水9千億

▲奢侈品集團LVMH股價下跌19%，集團總裁貝爾納阿爾諾資產縮水超過300億美元成為最大受災戶。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎波及各界，不少精品門市紛紛暫停營業來降低疫情蔓延，根據外媒報導顯示，今年（2020）奢侈品集團LVMH股價下跌19%，集團總裁貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）資產縮水更是超過300億美元（約台幣9000億元），成為疫情期間受影響虧損最多的人。

▲LVMH集團總裁貝爾納阿爾諾1月才登上全球首富之位，疫情閉店衝擊下虧損驚人。（圖／CFP）

新冠疫情蔓延全球，精品業面臨閉店、停工、減薪等一連串打擊， 根據彭博億萬富豪指數顯示，今年奢侈品集團LVMH股價下跌19%，集團總裁貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）浄資產更是縮水超過300億美元（約台幣9000億元），虧損額也居於世界第一。事實上今年1月貝爾納阿爾諾才登上全球首富之位，在他執掌集團的11年間，集團業務翻了14倍，淨利潤增長了500 %，而LVMH作為當今最大的跨國奢侈品綜合企業，面對疫情影響瞬時成為最大受災戶。

▲LVMH集團多數門市關閉，全球停止聚會連香檳也銷量大減。（圖／CFP）

據了解，疫情期間LVMH集團多數門市包括路易威登（Louis Vuitton）、CELINE、DIOR、LOEWE等都停業一個多月，使原本最賺錢的渠道損失了數十億美元；就連全球停止群眾聚會，也讓集團香檳銷量大為減少，口罩反而成為民生必需品，香水或是精品都退居後位，不過對於目前疫情趨緩，集團多數門市也在多地重新營業，渴望迅速步上正軌。

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