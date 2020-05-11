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IU新歌MV「繞耳線條」耳環被問翻　高質感設計500元有找！

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▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@dlwlrma、@j.estina_official、JEALOUSY官網

韓女星IU李知恩於上週發佈了與BTS SUGA合作的新歌《Eight》，動人的歌曲與藏了深刻意義的MV，以此悼念離世的摯友們，讓粉絲們瞬間紅了眼框，並橫掃各大音樂排行榜。IU在MV中其中一套搶先於IG曝光的透視裝＋濕髮造型，難得透露出小性感讓粉絲們大讚火辣，耳朵上的線條耳飾也成了詢問度超高的單品，其實女神同款只要不到500元便能入手！

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

IU這套充滿未來感的純白透視套裝大獲網友好評，綴以銀色耳飾恰到好處，不規則線條環繞整個耳朵，簡約、時髦風格吸引了不少目光，其實這是來自南韓平價飾品品牌「JEALOUSY」的耳環，售價為17,000韓元（約NT＄415），原先設計為垂掛式耳環，尾端扣在耳窩內以結合耳扣的造型，IU則是將它反戴，時髦感更激增。親民價格卻有高級的設計感，就連學生族群也能輕鬆擁有女神同款。

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

且IU也不是第一次配戴「JEALOUSY」家的耳飾了，諸如簡單的氣質花朵水鑽、浮誇的金色大星星、時髦的大垂墜耳環都是，Bling Bling的閃亮風格卻不會過於浮誇，想找日常或是派對能穿戴的款式，在這邊都能找到。不只是IU，許多韓女星們像是朴信惠、泫雅、Irene、周子瑜⋯⋯的日常、舞台妝扮中都能經常看見JEALOUSY耳環的身影，實惠的價格即使一次購入很多對，也不用擔心荷包失血過多，很適合小資女孩們逛逛。

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲這些也都是來自JEALOUSY的耳環。

IU女神的帶貨能力太強大，先前也曾經為另一間南韓輕奢飾品品牌J.ESTINA拍攝絕美形象代言，當然在價錢方面與JEALOUSY相差甚遠，但是也相當值得投資，J.ESTINA的優雅與質感是平價飾品難以比擬的，高級珠寶、首飾與手袋都受到韓星們喜愛，宋慧喬、朴敏英、林秀晶⋯⋯都曾戴過。

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲IU耳環。（圖／翻攝自ＩＧ）

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關鍵字：

IU, 新歌, 李知恩, eight, 耳環, JEALOUSY, 平價, 小資
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