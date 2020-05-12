3人錶上玩德州撲克！　598萬買博弈樂趣與視聽享受

▲限量12只的Christophe Claret撲克牌錶，5,980,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

居家防疫悶壞了，在家追劇、打電動、玩桌遊之外，獨立製錶師品牌Christophe Claret提供了奢華新點子，在錶上玩3人撲克遊戲！這是繼Blackjack 21點和Baccara 百家樂腕錶後，完成互動博弈型複雜錶的三部曲，此款限量12只的撲克錶要價5,980,000元加入面盤較過往設計繽紛的Poker撲克錶。

▲Christophe Claret撲克牌錶10時位置的按鈕控制翻牌，8時位置的按鈕用來發出錶盤右側的轉牌。

經過Christophe Claret估算，撲克錶3個玩家一起玩約有98,304 種組合，在錶徑45mm的錶殼內裝載包含655個組件的自動上鍊機芯與雙發條盒，確保走時精準，也要讓德州撲克牌遊戲順暢運作。按下9時方向按鈕發牌，洗好的牌會出現在6時、10時30分與2時30分位置的百葉窗，有趣的是百葉窗遮住他人視線，只能看見自己的牌。

首輪下注後，再按10時方向按鈕控制翻牌，面盤左側會出現3張明牌，而8時方向的按鈕則發出面盤右側的轉牌與河牌，令人驚喜的是每次按動翻牌、轉牌和河牌按鈕時，錶款都會自鳴發音提示，讓玩家視聽雙享受，限量12只。

▲靈感源自《星際大戰》禮儀機械人C-3PO的URWERK UR-100黃金腕錶，2,080,000元。



讀時同樣趣味十足的URWERK UR-100黃金腕錶，科技感設計靈感源自電影《星際大戰》的禮儀機械人C-3PO，長八角形錶殼與三段坑紋裝飾猶如韓索羅的宇宙飛船，而顯時方式則一如URWERK經典的漫遊衛星小時與分鐘，不過相較同功能的錶款而言，此款相對纖薄，吸引星戰迷目光。