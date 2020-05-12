fb ig video ETtoday search mobile

3人錶上玩德州撲克！　598萬買博弈樂趣與視聽享受

>

▲▼Christophe Claret 。（圖／公關照）

▲限量12只的Christophe Claret撲克牌錶，5,980,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

居家防疫悶壞了，在家追劇、打電動、玩桌遊之外，獨立製錶師品牌Christophe Claret提供了奢華新點子，在錶上玩3人撲克遊戲！這是繼Blackjack 21點和Baccara 百家樂腕錶後，完成互動博弈型複雜錶的三部曲，此款限量12只的撲克錶要價5,980,000元加入面盤較過往設計繽紛的Poker撲克錶。

▲▼Christophe Claret 。（圖／公關照）

▲Christophe Claret撲克牌錶10時位置的按鈕控制翻牌，8時位置的按鈕用來發出錶盤右側的轉牌。

經過Christophe Claret估算，撲克錶3個玩家一起玩約有98,304 種組合，在錶徑45mm的錶殼內裝載包含655個組件的自動上鍊機芯與雙發條盒，確保走時精準，也要讓德州撲克牌遊戲順暢運作。按下9時方向按鈕發牌，洗好的牌會出現在6時、10時30分與2時30分位置的百葉窗，有趣的是百葉窗遮住他人視線，只能看見自己的牌。

首輪下注後，再按10時方向按鈕控制翻牌，面盤左側會出現3張明牌，而8時方向的按鈕則發出面盤右側的轉牌與河牌，令人驚喜的是每次按動翻牌、轉牌和河牌按鈕時，錶款都會自鳴發音提示，讓玩家視聽雙享受，限量12只。

▲▼Christophe Claret 。（圖／公關照）

▲靈感源自《星際大戰》禮儀機械人C-3PO的URWERK UR-100黃金腕錶，2,080,000元。

讀時同樣趣味十足的URWERK UR-100黃金腕錶，科技感設計靈感源自電影《星際大戰》的禮儀機械人C-3PO，長八角形錶殼與三段坑紋裝飾猶如韓索羅的宇宙飛船，而顯時方式則一如URWERK經典的漫遊衛星小時與分鐘，不過相較同功能的錶款而言，此款相對纖薄，吸引星戰迷目光。

關鍵字：

Christophe Claret, URWERK
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物

王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物

名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材

名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材

劉嘉玲就是狂！　插花用LV 10萬元起跳的訂製花箱

劉嘉玲就是狂！　插花用LV 10萬元起跳的訂製花箱

梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱 香港第一名模周汶錡不曬腥夫　戴母親節項鍊美照由Q兒掌鏡　 凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日 陳庭妮逛市場也要當女神　背GUCCI粉彩包、戴卡地亞珠寶添亮點 金高銀光腳丫也時尚　最愛拍打戲 Hublot聯手山本耀司打造限量錶　一片黑辨別兩地時間無障礙 萬寶龍筆上重現墨西哥帝國古文明　擲矛器變筆蓋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面