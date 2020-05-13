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教你居家DIY餐廳等級「美感」料理　青醬義大利麵、玫瑰檸檬汁美味又好拍

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編輯／JJ 圖／翻攝自ZARA HOME官網

自從全球開始齊心居家抗疫，網上遍湧現眾多的「居家XX挑戰」，而自製料理的部分佔了大宗，繼先前爆紅的400次咖啡、1000次歐姆蛋、起司蛋糕、花朵三明治⋯⋯這次ZARA HOME提供了一系列西式料理超詳細食譜，讓大家在家也能做出具有餐廳等級般高級美感的餐點，包括義大利麵、披薩、麵包、甜點和飲料。

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

目前ZARA HOME官網上共提供了燕麥片優格、青醬義大利麵、夏威夷蓋飯、橄欖麵包、松露巧克力、酥炸櫛瓜花、鱸魚佐時蔬、迷迭香馬鈴薯披薩、蛋白霜脆餅以及沁涼的檸檬飲品。以下截選「青醬義大利麵」以及「玫瑰石榴檸檬水」的詳細食譜供大家參考，想了解其他料理的製作方法不妨到ZARA HOME的官網好好研究一番，藉此鍛鍊一下平常較少碰到的西式菜餚手藝。

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

《Pesto Pasta》青醬義大利麵

義大利麵的精髓就在於醬汁，而「青醬」則是世界上最受歡迎的一種義大利醬料，主要成份為羅勒，製作起來並不困難：

準備食材：

1. 50克羅勒葉
2. 100克帕馬森芝士（或70克帕瑪森乾酪）及30克佩科里諾羊奶乾酪
3. 40克松子
4. 80毫升初榨橄欖油
5. 少許鹽
6. 1顆蒜瓣

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

製作方法：

STEP1. 除去羅勒葉的莖，清洗乾淨並擦乾。

STEP2. 將松子輕微烘烤到散發出風味。（或是生吃）

STEP3. 將一半的橄欖油和其餘材料放入攪拌機中，充分混合後加入其餘的橄欖油。

STEP4. 將青醬汁倒入一個大碗中。

STEP5. 將義大利麵煮熟，瀝乾水分，倒入裝有青醬的碗。

STEP6. 用麵食勺充分混合，放在盤子上，根據需要添加帕爾瑪乾酪和烤松子。

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

《Rose Lemonade》玫瑰石榴檸檬水

在夏日的午後來杯沁涼的檸檬飲最對味，ZARA HOME所介紹的這款「玫瑰石榴檸檬水」色香味俱全，完成後的色調非常美，適合少女們在家嘗試。

準備食材：

1. 750毫升水
2. 1杯白砂糖
3. 1杯鮮榨檸檬汁
4. 1.5杯石榴汁（如果不是季節性的，可以使用瓶裝汁）
5. 4湯匙玫瑰水
6. 食用玫瑰花瓣

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

製作方法：

STEP1. 將糖和水燒開。 煮沸一分鐘，直到糖溶解。

STEP2. 關火，加入玫瑰花瓣或玫瑰水。

STEP3. 使它冷卻。

STEP4. 將所有其他材料混合在一起。

STEP5. 加入冰塊，並用玫瑰花瓣裝飾。

▲ZARA HOME居家料理食譜 。（圖／翻攝自ZARA HOME官網）

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關鍵字：

居家, 料理, 義大利麵, 飲品, 自製, DIY, ZARA HOME
fashion.net

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