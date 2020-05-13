教你居家DIY餐廳等級「美感」料理　青醬義大利麵、玫瑰檸檬汁美味又好拍

編輯／JJ 圖／翻攝自ZARA HOME官網

自從全球開始齊心居家抗疫，網上遍湧現眾多的「居家XX挑戰」，而自製料理的部分佔了大宗，繼先前爆紅的400次咖啡、1000次歐姆蛋、起司蛋糕、花朵三明治⋯⋯這次ZARA HOME提供了一系列西式料理超詳細食譜，讓大家在家也能做出具有餐廳等級般高級美感的餐點，包括義大利麵、披薩、麵包、甜點和飲料。

目前ZARA HOME官網上共提供了燕麥片優格、青醬義大利麵、夏威夷蓋飯、橄欖麵包、松露巧克力、酥炸櫛瓜花、鱸魚佐時蔬、迷迭香馬鈴薯披薩、蛋白霜脆餅以及沁涼的檸檬飲品。以下截選「青醬義大利麵」以及「玫瑰石榴檸檬水」的詳細食譜供大家參考，想了解其他料理的製作方法不妨到ZARA HOME的官網好好研究一番，藉此鍛鍊一下平常較少碰到的西式菜餚手藝。

《Pesto Pasta》青醬義大利麵

義大利麵的精髓就在於醬汁，而「青醬」則是世界上最受歡迎的一種義大利醬料，主要成份為羅勒，製作起來並不困難：

準備食材：



1. 50克羅勒葉

2. 100克帕馬森芝士（或70克帕瑪森乾酪）及30克佩科里諾羊奶乾酪

3. 40克松子

4. 80毫升初榨橄欖油

5. 少許鹽

6. 1顆蒜瓣

製作方法：

STEP1. 除去羅勒葉的莖，清洗乾淨並擦乾。

STEP2. 將松子輕微烘烤到散發出風味。（或是生吃）

STEP3. 將一半的橄欖油和其餘材料放入攪拌機中，充分混合後加入其餘的橄欖油。

STEP4. 將青醬汁倒入一個大碗中。

STEP5. 將義大利麵煮熟，瀝乾水分，倒入裝有青醬的碗。

STEP6. 用麵食勺充分混合，放在盤子上，根據需要添加帕爾瑪乾酪和烤松子。

《Rose Lemonade》玫瑰石榴檸檬水



在夏日的午後來杯沁涼的檸檬飲最對味，ZARA HOME所介紹的這款「玫瑰石榴檸檬水」色香味俱全，完成後的色調非常美，適合少女們在家嘗試。

準備食材：

1. 750毫升水

2. 1杯白砂糖

3. 1杯鮮榨檸檬汁

4. 1.5杯石榴汁（如果不是季節性的，可以使用瓶裝汁）

5. 4湯匙玫瑰水

6. 食用玫瑰花瓣

製作方法：

STEP1. 將糖和水燒開。 煮沸一分鐘，直到糖溶解。

STEP2. 關火，加入玫瑰花瓣或玫瑰水。

STEP3. 使它冷卻。

STEP4. 將所有其他材料混合在一起。

STEP5. 加入冰塊，並用玫瑰花瓣裝飾。

►山下智久教大家做「三明治」 兩樣食材藏健康、減肥秘訣

►《鬼滅之刃》便當、水果花三明治美到捨不得吃！宅在家快來挑戰手作料理