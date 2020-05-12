藤原浩曬超潮「風扇背心」　內建小型空調，夏天爆汗也能快速降溫

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炎炎夏日，人們都想待在冷氣房下，如要外出也會帶著小型電風扇，但手持電風扇出遊或是飲食都很不方便，為此潮流教父藤原浩就帶來解決辦法。日前藤原浩就在IG發布Fragment Design X Uniform Experiment的風扇背心，不但帥氣還可以自行吸入空氣，絕對能夠成為避暑的最佳利器。

台灣的夏季高溫難耐，只要外出都希望有台手持冷氣可以隨身攜帶，否則精心打扮卻搞得滿身大汗，任誰都會不開心。不過，由藤原浩帶來的風扇背心，剛好可以解決燥熱的問題，因為風扇會自行吸入空氣，讓背心與外頭產生對流，使身體有被風吹拂的涼爽感。

▲藤原浩設計的風扇背心，絕對是避暑最佳神器。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

而在外部設計也秉持藤原浩一貫的設計，採用黑色為底，搭配「閃電」、「FRGMT」以及「uniform experiment」的反光字樣，讓整體更具設計感，搭配T-Shirt、工作褲、牛仔褲都非常適合。

雖然藤原浩表示「期待在這個夏季穿上背心」，但他卻未透露發售資訊，不過根據去年Fragment Design與Uniform Experiment已經發行風扇外套的前提下，這件背心將有機會在近期發售，喜歡的粉絲只能先等等囉。

▲去年雙方就曾攜手合作設計外套。（圖／翻攝自SOPH.）

此外，漁夫帽作為夏季必備單品，衣櫃裡當然不能缺少這項單品，最近Louis Vuitton（LV）全新男士配件系列就出現一頂雙面漁夫帽，其設計以牛仔布Monogram圖樣搭配水藍色LV印燙標誌製成，怎麼搭都好看！





▲飾有Monogram圖樣與LV印燙標誌的漁夫帽。（圖／翻攝自LV）

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