英國女王亮出18歲生日禮物　父母送的Boucheron胸針依然好美

▲英國女王伊莉莎白二世日前公開演說，佩戴父母於1944年送她的Boucheron胸針。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

王室收藏的珠寶，每一件都有故事，英國女王伊莉莎白二世日前於二次世界大戰歐戰勝利紀念日75周年（Victory in Europe Day，簡稱 VE Day），發表公開演說時，照例戴上她標誌性的珍珠耳環與三排式珍珠項鍊，她最愛做變化的胸針則換上父母於1944年送給她的18歲生日禮物—Boucheron（寶詩龍）雙夾胸針。

▲鑲嵌海水藍寶及美鑽的Boucheron雙夾胸針是女王的叔叔肯特公爵於1937年於倫敦購買，成為王室收藏。（圖／品牌提供）



這件鑲嵌海水藍寶與美鑽的Boucheron雙夾胸針，是女王的叔叔肯特公爵（Duke of Kent）於1937年7月31日於倫敦購得，成為英國王室的珠寶收藏之一；女王的父親國王喬治六世、伊莉莎白王后於1944年將此裝飾藝術（Art Deco）風格的胸針送給她作為18歲生日禮物。日前她於二次世界大戰歐戰勝利紀念日75周年日，將雙夾拆為上下錯落佩戴，相當吸睛。

▲女王因新冠肺炎公開談話時，搭祖母瑪麗王后傳給她的綠松石鑽石胸針。（圖／達志影像／美聯社）

女王從家族長輩傳承不少深具紀念性的珠寶，4月她因新冠肺炎疫情肆虐，發表在位68年期間第5度的特別演說鼓舞人心時，即佩戴祖母瑪麗王后1953年過世傳給她的綠松石鑽石胸針，此款1893年瑪麗王后結婚時的禮物，帶有祝福意涵，女王直至2014年才開始佩戴祖母傳給她的禮物。

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