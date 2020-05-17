厚重純棉OUT！5款夏季必備「古巴襯衫」輕便又柔軟　怕熱男士快去買

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@octo_gambol、品牌官網、SSENSE

雖然夏天穿得越少越涼快，但材質的挑選才是解決之道，如果還在穿著厚重純棉的男士，不如將這些單品收進衣櫃，然後穿上古巴襯衫帥一波吧！

古巴襯衫為近年流行的設計，輕便、翻領設計、質料柔軟是最大的特色。使用翻領設計減少襯衫第一顆鈕釦的束縛，同時再配合人造絲、纖維等材質後，使襯衫永有無與倫比的舒適感，為此下方便帶來5款不同品牌的古巴襯衫，設計從圖案到動物紋路、格紋都有，近期有在尋找襯衫的男士，不妨挑選看看。

1.Octo Gambol水墨襯衫

來自香港的在地品牌，其設計多以潮流服飾為主。這件襯衫採用落肩設計與圓領下擺，整體以白色為底，搭配黑色水墨與樹木設計而成，定價為台幣1,540元。

2.Stussy巴洛克襯衫

飾有多色圖案，並以繁瑣的手法製造巴洛克式般的藝術風格，同時更搭配人造絲輕柔、光滑以及涼爽的特性，創造最適合台灣高溫、高濕環境的古巴襯衫，定價為台幣4,380元。

3.Wacko Maria豹紋襯衫

Wacko Maria經典豹紋是男士絕對不能錯過的設計，尤其是這件以多色豹紋製作，更能彰顯亮點，如果搭配與Invincible、Converse合作的豹紋Chuck 70，也別有一番風味，定價為美金414元（約台幣12,420元）。

4.Rhude槍手襯衫

洛杉磯品牌Rhude擁有純正的美國血統，時常以頹廢搖滾為為靈感。這件襯衫的背景設定於西部拓荒時代，而襯衫上的牛仔對決則是拓荒年代的經典，定價為美金535元（約台幣16,050元）。

5.Burberry格紋襯衫

Burberry格紋襯衫為經典設計，這次將自家的格紋套用於古巴襯衫上，完全沒有失去奢侈品應有的水準，反而讓經典格紋有不同的感覺，定價為台幣20,500元。

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