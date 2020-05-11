卡地亞釘子手環變窄了　價格更誘人

▲模特兒佩戴卡地亞經典款與窄版Juste un Clou系列手環。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

經典設計永遠看不膩，品牌也懂得注入新意吸引新客，卡地亞（Cartier）標誌性的釘子造型Juste un Clou系列珠寶，便是明星與名流的心頭好，特別是疊戴珠寶風潮當道，混搭的手環中總會見到釘子手環的蹤影。今年推出窄版設計，132,000元的定價較過往款式更親民，向年輕族群靠攏的企圖心不言可喻。

▲卡地亞窄版Juste un Clou系列玫瑰金鑽石手環（左）132,000元，黃K金款132,000元。



卡地亞全新窄版的Juste un Clou手環，共有黃K金與玫瑰金材質供選擇，釘頭處與手環尾端都鑲嵌美鑽點綴；Boucheron（寶詩龍）結合羅缎直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋的招牌Quatre系列，近期也加入新作，包括個性鮮明的Quatre Classique系列手鐲，以及加入白陶瓷的Quatre White系列耳環。



▲Boucheron Quatre White系列耳環（左）274,000元，Quatre Classique系列手鐲893,000元。



▲Boucheron經典Quatre Classique系列推出可恣意調整的長項鍊。（圖／Boucheron提供，以下同）

Boucheron鼓吹珠寶走入日常，即使背著瑜珈墊去運動，也要穿搭時尚取悅自己，Quatre Classique與White系列新作長項鍊即是最好的配件，因為項鍊中央的Quatre裝飾既是吊墜也是扣環，可恣意調整讓項鍊可化身為領帶、長項鍊或介於二者之間的任何形態，隨著服裝穿搭而變化，相當百搭。

▲背著瑜珈墊去運動也要很時尚，戴Boucheron Quatre Classique系列長項鍊大尺寸款281,000元。