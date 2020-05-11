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小CK台灣限定配色包款美翻天！侯佩岑也搶搭這波「薄荷綠」夏日風潮

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記者王則絲／台北報導  圖／品牌提供、翻攝自Charles & Keith官網

新加坡時尚鞋包品牌Charles & Keith是小資女孩們的心頭好，時髦設計款式眾多，價格上又十分平易近人，讓人忍不住想一再收藏。近期Charles & Keith推出「台灣限定夏日款」，清新的薄荷綠配色一開賣便造成搶購熱潮。然而女星侯佩岑日前也於IG上曬出綠色COACH水桶包，可見清爽明亮的綠色包款可謂這個夏日的流行走向！

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

接續去年冬天的「冰雪藍」限定聖誕包款，Charles & Keith於今年五月帶來的台灣限定夏日款，以年度流行色「薄荷綠」搭配品牌經典的「信封劍橋包」包型，共推出「清新白薄荷」與「氣質奶油薄荷」兩款配色，淡淡的低飽和色調相當療癒，在煩躁的氣候下帶來一股平靜的氣息。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

信封劍橋肩背包外觀方正小巧，實用性卻很高，從此包型一直以來的熱賣程度便可得知，今夏換上了薄荷綠色系外衣，同樣時髦又百搭，不僅適合年輕甜美的女孩，也適合需要營造優雅女人味的上班族、輕熟女性，女星陳艾熙與人氣Youtuber Meg 兩位雖風格迥異，卻都完美駕馭了這款限定薄荷綠信封包。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲台灣限定夏日款清新白薄荷／氣質奶油薄荷，售價NT＄1,890。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲信封劍橋包其他顏色：淺粉色／黃色／藍綠色，NT＄1,890。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Charles & Keith 其他薄荷綠顏色包款，扣環果凍手提包NT＄1,890／鱷魚紋經典手提包NT＄2,290。

女星侯佩岑身為時尚媽咪當然也不能放過今夏這波「薄荷綠」風潮，在日前的貼文當中運用了COACH最新的Lora Bucket水桶包來搭配造型，在古典、優雅中也有著俏皮可愛的氛圍，侯佩岑選用了帶有灰調的蕨綠色款，讓拋光鵝卵石顆粒皮革顯得更加質感，可手提、肩背，還能裝上長背帶，多WAY背法時尚度超高。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲侯佩岑背COACH最新的Lora Bucket水桶包綠色款，NT＄16,800。（圖／翻攝自IG@houpatty、品牌提供）

也別忘了GUCCI 最近推出的GG Marmont馬卡龍色系系列，其中的「薄荷萊姆綠」色包款，也是今年夏天的夢幻包款之一。

▲小CK台灣限定色、夏日綠色包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GUCCI GG Marmont 薄荷萊姆肩背包，NT＄66,400。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, 台灣限定, 薄荷綠, 夏日, 信封劍橋包, 小包, 平價, 侯佩岑, COACH, 水桶包, GUCCI
fashion.net

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