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是在哈囉？常常搞不清楚狀況的星座TOP 3　水瓶的特殊邏輯沒人懂

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在生活中人與人相處是門高深的學問，透過溝通與傾聽來了解彼此的想法，逐漸增加默契，但總有些人時常在狀況外，讓外人模不著頭緒，究竟12星座中誰最容易搞不清楚狀況的星座TOP 3大公開！

TOP3　處女座、摩羯座

處女座的敏感度幾乎可說位居於12星座之冠，能在不疑處有疑，能比一般人更有研究細節的精神，然而這都僅限於都用在考試或是專業領域上，對於錯綜複雜的人際關係，處女座其實很後知後覺；摩羯座天生就是一個同溫層很厚的星座，他慢熱怕生，總用靦腆客套保護自己，這兩土象星座其實都有點「獨行俠」的味道，會把自己放在一個進可攻、退可守的位置，只要與他無關，他們就不聞不問，不過厲害的是，兩星座會把自己的「狀況外」藏得很好，當他們以鎮定的眼神點頭表示認可，其實有很大的可能是他們根本狀況外啊！

是在哈囉？12星座中時常搞不清楚狀況的星座TOP3

TOP2　水瓶座

水瓶座眾所周知，擁有一顆「外星腦」，他們的思維想法往往有一套專屬於水瓶的特殊邏輯，不太能以常人的價值觀判斷，也因此在待人處世說話反應上給人一種「是在哈囉」的印象，常常讓人對他摸不著頭腦。事實上水瓶座的心思細密，在溝通的同時，他們腦內還會同步跨界思考許許多多不同的事，平行時空下還有各種內心戲，大腦精密得令人嘆為觀止，又由於他經常性的魂遊四方，因此某些莫名的說話反應別說一般人難以理解他了，恐怕連他自己也在狀況之外啊！

TOP1　牡羊座、射手座

不論是職場，還是愛情世界，人與人的相處最重要的莫過於傾聽和溝通，然而12星座中火象系列的牡羊座、射手座，幾乎可說是人際相處中最容易狀況外的星座，他們擁有一根腸子通到底的率直個性，既不懂得想法轉彎、用不同的角度思考，也不懂得看人眼色，察覺周遭空氣的變化，非要別人一字一句把話講白了，才勉強把眼前的情況搞懂，因此牡羊、射手能在單純、無太多利益糾葛的人際生態中悠遊自得，但過於複雜的社交人際，或是經常需要勾心鬥角的職場，往往讓他們「水土不服」，在他人面前該說的、不該說的完全沒有忌諱，自己得罪了別人卻往往最後一個才知道。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 處女, 水瓶, 射手, 摩羯, 牡羊
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