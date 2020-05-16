韓國潮男潮女瘋「Candy首飾」 　繽紛五彩串珠，Winner宋閔浩也愛戴

想必有去參加過電音音樂季的你，除了一身精心打扮的穿著外，手上一定少不了五彩繽紛的手鍊，這不僅僅是造型上的一部分，在國外許多音樂迷便是透過相互握手這般招呼方式，交換彼此手上的手鍊，除了表達欣賞，也是音樂季後留下的美好回憶，也因此許多人都會特地於音樂季之前購買大量串珠，與好友們一同打造這一條條的多彩手鍊。

如今，這般擁有糖果色、統稱「Candy」的手鍊衍生成了韓國潮男潮女間的必備首飾！今日編就將介紹三間風格選供大家參考：

+ARMO+



以無性別區分為創辦理念而誕生的+ARMO+，早期多以中性風格的金/銀鍊墜和戒指為主打，直到近期開始推出小雛菊串珠手鍊，成功替品牌開啟另一扇門，但你以為這些串珠手鍊只針對女性消費者嗎？那你就錯了，+ARMO+依然秉持“Unisex”這個初衷，強調大男孩們同樣能帥氣戴上，而成功引領這個風潮走向的便是GD權志龍。除了將小雛菊與時尚劃上等號，大膽的風格作風更成為粉絲們追隨的指標人物。造型上除了單戴，與陽剛手錶的搭配也大大突現出個人的玩味態度。





MISTERCHILD



深受韓國潮男潮女喜愛的MISTERCHILD，除了販售男女時裝外，品牌更以自創的笑臉標誌在諸多人心中留下深刻印記，甚至韓國男團Winner的宋閔浩都是品牌的忠實顧客。如今，MISTERCHILD靠著笑臉標誌，推出一款小雛菊笑臉戒指，並以明亮的花朵戒指盒為包裝，成功吸引消費者目光。另外像是勳章裝飾、可作為手鍊和髮圈的首飾，在多層次的混搭下即可輕鬆替造型增添俏皮的街頭潮流氣息。

Apricott.Homme



這間來自泰國曼谷，將源源不絕天馬行空創意融入設計的Apricott.Homme，絕對值得你花時間逛逛！不僅部分原料採用回收再造，將其改造成托特手提包甚至裝置Airpods的收納小袋，Apricott.Homme也會替手套和服裝衣釦裝點和換上多彩且賦多樣形狀的珠寶，為單調而枯燥的設計佐上滿滿少女氣息，尤其以串珠打造成的水果戒指、項鍊、手鍊等，在加上珍珠的點綴後反而多了一股甜潤的復古風情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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