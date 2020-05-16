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6款專櫃護唇膏推薦！文青質感＋補水保濕　一拿就知是行家

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護唇膏絕對是男男女女需要隨身攜帶的保養小物，2020上半年就有許多大牌推出兼具質感外型和高效滋潤功能的護唇產品，以下幾款都是不得不推的選擇！

愛馬仕Rouge Hermès潤唇膏，NT$2,250

愛馬仕2020年推出一系列的口紅Rouge Hermès，其中還隱藏了「護唇膏」。白金交錯的管身，並為磁力設計，轉出來白色的護唇膏上面刻有HERMES字樣，非常精緻，擦起來是透明潤透感，還帶有淡淡的香氣。

嬌蘭 妝前修護潤唇膏（#N00），NT$1,160

法國嬌Rouge G蘭紅寶之吻系列首次推出護唇膏，這支「紅寶之吻妝前修護潤唇膏」質地柔潤呈現白色，擦起來水潤無色，可單獨作為潤唇膏使用，在唇部閃耀自然裸嫩光澤。也可作為保濕補水的唇部打底產品，能使唇彩更加顯色、持久。

PONY EFFECT 零唇紋妝前潤唇膏，NT$490

為品牌第一支潤唇妝前打底二合一的產品，主打於塗抹唇膏前使用，作為唇部打底，可以撫平唇紋為嘴唇柔焦，讓後續唇膏能塗抹更均勻不卡紋，提高持色力與發色度，並且不影響霧面唇膏的妝效，讓質感霧唇效果加乘。

透明絲緞質地上唇後外霧內潤不油膩，含有七大天然植物萃取，能針對脫皮死屑、乾澀、細紋等唇部問題進行修護與潤澤，日常時也能當成潤唇膏或晚安美唇膜。

品木宣言 心花綻放精油護唇膏，NT$750

品木宣言的心花綻放精油護唇膏，2020年再度推出如獨角獸眼淚的夢幻星空色系護唇膏，兩款夏季限定色，適合夏天清新的氣息。

#09星光扶桑，夢幻甜美的粉嫩質感，以及 #10星光鬱金香，活力橘色調呈現青春氣息。護唇膏輕盈水亮質地，添加護唇精油淡化唇紋，淡淡的潤色效果，添加玫瑰及天竺葵精油，無人工化學味道，伴隨著是淡淡的天然花香，帶給嗅覺療癒感受。

蘿拉蜜思 玫瑰潤唇膏，NT$900

蘿拉蜜思的人氣隱賣王玫瑰潤唇膏做了全新改版，將原本擠壓式的唇膜質地，改變成旋轉式的膏狀。

富含法國微礦海洋深層水、玫瑰純露及琉璃苣油，能加強保水、平衡與滋養，為雙唇做好保濕打底基礎，讓唇膏更易上色。添加抗氧化梅果萃取油及保濕性極高的橄欖萃取角鯊烷，有效鎖水撫平唇紋，保護唇部肌膚，補充雙唇全日保水需求。

雅詩蘭黛 粉嫩慾望撫紋修護精華 ，NT$1,100

可愛軟萌的小胖瓶，蘊含大馬士革玫瑰、山茶花籽、薰衣草與向日葵籽等多種天然花萃萃取，訴求能深度滋潤軟化雙唇。

精華般的水潤絲滑質地，輕抹上唇後很好吸收，在唇上打造一層補水膜，為雙唇補水保濕。可以裸唇薄擦作為保養打底，讓後續唇妝更加完美，也可以上完唇膏後再疊擦，增加唇部保濕度。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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2020專櫃護唇膏推薦，極簡文青質感＋水潤保濕不粘膩，一拿就知是行家！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護唇膏, 專櫃
fashion.net

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