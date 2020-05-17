100％純天然不等於環保！選擇真正友善地球保養品牌　從3方面著手

產品標榜100％純天然並不意味著它是永續性的，然而，當綠色產品成為新一波的商機，未經嚴謹研究的漂綠（Greenwash）行為，反而對環境危害更大。一個對環境和社會負責任的品牌，在進行生產評估時，會全面地考慮「永續性」，以美妝產品來看，更著重在負責任的原料取得，以及以人為本的採購方式。

負責任的原料取得

1.有機栽種

作為負責任的品牌，產品應全面審查所用成份的永續性，因此愈來愈多保養品轉為使用有機栽種成分。日本保養品牌THREE在2019年發售平衡系列全七品項皆取得國際有機 Ecocert 認證，堅持使用日本國產原料，不依賴從其他國家取得；ALBION健康化妝水中所使用的經典成分「北之薏仁」，即是使用有機薏仁品種，耕種於北海道劍淵町符合日本農業部所制定的有機植物標準JAS。

Clarins目前使用原料共有32%屬於有機植物，並期待在2025年可以達成全面性有機配方。植物萃取方式也堅持環保，重金購買「超臨界流體萃取技術」，以確保不需採用化學溶劑便可獲取精純的植物萃取液；克蘭詩集團在阿爾卑斯山1400米高處擁有一處高山植物栽植示範地，採取有機栽植並尊重其他生命的耕作方式，除非馬匹樂意工作，否則不可奴役馬匹。

Melvita的明星商品有機花粹系列，從地球自然週期和季節所取得有機耕種原料，再進入符合有機規範及永續性的綠色工廠，透過天然傳統的水蒸氣蒸餾法萃取出的天然花水，自栽種到產出每道工序皆相當繁複，不為求快而採機器或化學方式而得。

2.適當取用

正確且適當的取用大自然資源才是長久之道，Neal's Yard Remedies 就是一個很好的例子：因為擔心許多野生植物可能因為缺乏擁有足夠知識的採收者而被過度採集，為了確保所用原料符合永續栽種，規定農民採收時將至少留有10％的果實在灌木叢上，避免野生植物有滅絕之虞，並取得了 Fair Wild 公平野生認證 。也力求原物料「零廢棄」，將壓榨剩餘的果核碎屑打碎，運用於磨砂產品中，讓大自然給予的恩惠得到完善的利用。

在 Instagram 查看這則貼文 Neal's Yard Remedies（@nealsyardremedies）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 3:36 張貼

「棕櫚樹」也是適量取用資源的一個反例。由於棕櫚樹對自然破壞的議題，曾激起民眾抵制含有棕櫚樹的商品，有些企業因擔心名譽受損、影響獲利而「完全不使用棕櫚油」，改以其他植物油替代，但實際上只是將問題轉移到其他農作，對生態危害更巨大。拒絕「不永續生產」的原料來源才是負責任的方式，Miller Harris 仍部分使用了永續生產來源的棕櫚油，愛茉莉太平洋更大力支持可持續棕櫚油圓桌倡議組織（RSPO），採購不砍伐森林而以永續方式生產的棕櫚油。

在 Instagram 查看這則貼文 Miller Harris Perfumer London（@millerharris）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 5:01 張貼

以人為本的採購

企業在採購原料時也力求採取「公平交易」制度，謀求與社區農民的互利共贏。與社區建立緊密的關係，不只讓當地農民得到合理報酬，更會給予生活上的協助，以達到更永續的管理。

Clarins 曾經在馬達加斯加、布基纳法索執行水源運動（Access to water），透過傳授當地住民汲取水源、儲存水源的能力，來提升植物原料品質穩定性，同時幫助提升當地人民健康安全，目前此計畫已直接幫助13,000人，並有至少40,000名間接收益者；

BVLGARI為打造負責任奢侈品的願景，從2019年到2021年，為期三年在印度Tamil Nadu花卉種植地帶，為百座家庭農場展開全新的茉莉培育模式。培養家庭農場的自豪感及保障本地家庭的生計，確保市場的平穩、穩定收益水平，保護了傳統手工藝者與家庭農場的長遠發展，也激勵他們為自己及後代的未來發展付出更多努力，打造良善的循環。

可控性為未來趨勢

面對氣候變遷帶來的環境問題，原料的可持續供應是未來將面對的一大問題，加上採購過程造成的運輸消耗和碳排放，也是透支地球的一大因素。為了把控成份端的穩定度，並降低水土資源壓力。

Chantecaille 早在多年前就開始運用「植物性幹細胞培育」來達到產量的可控性。在不影響植物花卉生長狀況下，將植物組織碎片大量培養複製，產量也不再受到季節溫度等外在環境影響，並減少植物栽種面積、土壤破壞、水源浪費等環境消耗。

Nu Skin 自2019年更開發了「可控環境農業技術」，從種子開始培育，提供作物光照、溫度、濕度、水分，種植過程將耗能降到最低，不須使用大量除草劑和農藥，更不受天氣影響，確保產品的安全純淨，同時減少自然資源的浪費。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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● 100％純天然不等於真環保，選擇真正友善地球保養品牌，從有機認證、永續栽種、公平交易等方面著手！