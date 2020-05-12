安格斯12星座一周運勢5/11-5/17　不怕逆行波及，雙子升官、牡羊幸福就在眼前

牡羊 3.21~4.20

本週間多星逆行的情況紮紮實實對羊座形成了有點不妙的副作用，這週的你情緒容易不穩定，對於工作或學業，都有那麼一點患得患失的低潮感，得試著調適心情，別為小事爆青筋！不過情緒上的大起伏並不影響你的愛情運。已經有戀人的羊座，戀情還是如膠似漆的穩定發展中，單身羊兒脫單成功的機率也大增，幸福就在眼前。

金牛 4.21~5.20

這週的你不如上週感覺光鮮亮麗，雖然太陽能持續為你帶來正能量，不過近日金星、木星的逆行或多或少還是為你帶來負面影響，特別是這陣子馬不停蹄的忙碌將使你的心情低檔盤旋，有什麼不順利的事情不妨找家人、情人或好友聊聊，把注意力轉移一下，來趟單人出遊也不壞，度過這段小風小雨，很快就能恢復往日活力囉！

雙子 5.21~6.20

得到水星庇估，本周的雙子算是少數沒受逆行波及的星座，工作運勢還不錯，有機會得到上司的賞識而有昇級或是擔當重任的機會，只是期待愈高責任愈高，也愈容易被人用放大鏡檢視，言行舉止可不能掉以輕心，最近也會是你人際是非危機高峰期喔！感情表現起起伏伏，外在誘惑很多，你得掌握好朋友與情人之間的分際。

巨蟹 6.21~7.21

蟹座本週表現時好時壞，雖然你很有企圖心，但往往重要時刻還是少了自信，工作上持之以恆的積極表現，會是近期的好運關鍵。金星逆行之下蟹蟹得需要注意財務狀況，也許是需要小心理財，或者必須解決財務積累下來的長期問題。愛情運勢則還需要耐心等待。桃花運來得快去得也快，並不容易把握或是發展。

獅子 7.22~8.22

超強的工作運能順勢為你提升人氣，本週獅子強運無法擋，到哪都會是眾人注目的焦點。此時與朋友間的往來增多，人際間互動熱絡，可說是相當的多采多姿，玩樂與社交活動都大幅的增加，只是社交若過於頻繁，就要當心人多口雜，提防自己在不當的場合說錯話。愛情運平平，就算落花有意也還需要勇氣去爭取。

處女 8.23~9.22

整體運勢都呈現著有些起伏的狀態，這也是喜歡穩定的處女座最不樂見的，因為此時環境中人事物的變化都會深深的影響到你們，帶來助力的同時也將充滿壓力。這波逆行星也為你帶來十分複雜的情勢，左右為難或是無法兩全的狀況非常多。感情上有對象者易有些口角紛爭，雖然平時愈吵愈甜，此時則要小心有人翻臉。

天秤 9.23~10.22

生活步調由先前的緊湊轉為緩慢，本來就很排斥被時間追著跑的天秤，這週的可望擁有一段短暫但相當輕鬆自在的時光，除了工作可稍稍喘息外，人氣極為旺盛的你，從朋友那裡可以獲得不少的溫暖與鼓勵，任何簡單的相約聊聊垃圾話都能使你的心情得到大大的舒解！感情上渾沌不明，還需要靜觀其變，就先別緊緊相逼吧。

天蠍 10.23~11.22

運勢顯然還沒走出陰霾，而木星、金星加入逆行陣容，對蠍座而言是無漏偏逢連夜雨，此時工作上若不能加快腳步，就會累積愈來愈多的事情，不少考驗和挑戰排隊等著你一步步克服。此外，天蠍這週可能要特別當心溝通上的失誤，容易與朋友引發唇槍舌戰。行動上若是低調些會能為你免去些麻煩！

射手 11.23~12.21

似乎被長長的防疫期悶壞了三觀，本週射手除了工作、家事之外，似乎特別閒不住，想要對自己做些不同的嘗試，腦中有種想要突破現況的衝動，面對自己諸多的毛躁想法，得先HOLD住才好，以後做出讓你後悔的結果。過去經常把重心、焦點放在工作上的你，的確需要放鬆一下，單身者放心追逐你的桃花吧！

摩羯 12.22~1.19

運勢低迷了好一陣子的摩羯，與其說擺脫逆運，不如想辦法改變自己有氣無力、有肉沒靈魂的態度，本週不妨多接近人群、參與社交活動（保持防疫的安全距離），因為這段時間將是你的桃花萌芽期，只要用心尋找必可遇見生命中的對象，而愛情的滋味也將大大扭轉你的心境，讓你更柔軟更有彈性的打場工作硬仗。

水瓶 1.20~2.18

很多事情不是用邏輯、用道理就能解釋得通的！本週水瓶工作上、課業上顯得有些欲振乏力，連帶腦筋也出現累格的狀況，想要提昇自己的專注度，就要設法平衡自己的生活，或者讓自己睡飽一些，以避免工作上的各種小差錯！好消息是這週的你貴人運不錯，拉你一把的恩人很多，記得和顏悅色，就算得罪人也不要得罪到你的貴人。

雙魚 2.19~3.20

魚座這週慢慢開始懂得調整自己生活上的節奏，可以以更有效率的方式處理家事、工作，職場上有機會發揮自己專業上的一面，等於說過去默默耕耘的部分，如今終於能走上可以盡情發揮的舞台。不過金星的逆行將不利於你的感情，芝麻綠豆大的小事都很可能引發情人之間的衝突，是時候面對兩人之間存在已久的矛盾了。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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