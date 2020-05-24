用素Tee秀出時髦態度！四家專賣基本款品牌　不分季節隨時都可穿　

T-shirt永遠不嫌多，尤其是素面款的Basic Tee又是所有人衣櫥中都該擁有的百搭品。然而你知道就算是最基本的款式，也都有符合各自身形的版型嗎？無論是衣領、長度、選材…均是造就一件優質T-shirt的關鍵。如今，編就將為你介紹四家來自不同國家、專賣基本款素Tee的品牌：

Bread & Boxers



首先在介紹這個品牌前，不知道大家是否聽過Eugene Tong？這位出生於台灣、國中畢業後跟隨家人移民至美國的Eugene Tong，因與生俱來的品味和穿衣風格成為諸多男性追捧的時尚典範，更曾獲選最有型的媒體人前50名。而擅長運用簡約色系混搭出充滿街頭且具高端質感的Eugene Tong，身上所穿的服飾不外乎成為大家關切點，當中出鏡率最高的素Tee也因幾年前Eugene Tong的一句“Bread & Boxers是我心目中最愛的內衣品牌（品牌最初是以內衣起家）”瞬間成為熱搜關鍵字！

在 Instagram 查看這則貼文 Eugene Tong（@ettong1979）分享的貼文 於 PDT 2015 年 10月 月 11 日 下午 8:17 張貼

然而若是內衣起家的，那麼為何品牌名稱會和Bread麵包有關聯呢？創辦人Alexander因工作緣故需長期在海外奔波，而此時的他突然發覺這一樣每日都會穿到的貼身衣物，要找尋到優良品質並非那樣容易，他認為這件事應該要和每日都會吃到的主食麵包一樣容易取得，也因此有了Bread & Boxers的誕生。此外，包裝設計也是由超市中那掛在架上的所需物品所啟發。

在 Instagram 查看這則貼文 Bread & Boxers（@breadandboxers）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 上午 8:24 張貼

在版型和選材上Alexander當然就特別講究了，像是T-shirt的領口就捨去了普遍常見的羅紋，同時採用了隱藏縫針手法，使T-shirt外型更為極簡有型。款式上除了合身版型的Crew-Neck圓領Tee，還有較為慵懶的Crew-Neck Relaxed不收邊圓領Tee。特別的是，兩者的衣長均比它牌稍微更長些，就為了使棉質衣服在經過洗滌後不會因縮水而產生過短的窘境，如此設想周到的貼心設計無疑大大加分！而那舒適且剛好厚度的有機棉質也不會產生過分害羞的透視感喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Bread & Boxers（@breadandboxers）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 4 日 上午 10:26 張貼

Nicolas Jenson



你是否曾聽過“當你年紀越大時，可選擇的服飾就相對減少許多。”為了反證這一句話的迷思，一個名為Nicolas Jenson、創立於日本新宿的品牌就此誕生。有別於多數的T-shirt種類分區，在選購Nicolas Jenson的T-shirt時，首先要選擇的即是長（正常長度）或短的衣長版型，再來才會到衣領的選擇，包含基礎三大類：圓領、V領、無袖，色彩上也僅有基本黑與白色，強調只要找到合適自己身長的T-shirt，儘管簡單也能穿出各式樣屬於自己的風格。除此之外，材質的選用也是百分百純棉，賦予日常穿搭舒適的親膚感，當然，Made in Japan也是品牌一大誘人之處！

在 Instagram 查看這則貼文 Nicolas Jenson Official（@nicolasjenson）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 15 日 下午 3:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nicolas Jenson Official（@nicolasjenson）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 上午 6:03 張貼

C.L.A.P



然而除了上述提及的兩個外國牌子外，台灣也有專門設計T-shirt的品牌，而它就是創立於2016年的C.L.A.P。品牌創辦人Ariel認為“所謂的時尚服飾必須經典、應該擁有無限可能，足以時刻反映每個人的特色與氣質”，也因此這一間主打著基本款T-shirt的品牌誕生了。為了符合亞洲人的身形，Ariel與團隊經過無數多次的修改與調整，才將這一系列超過20種款式，依照圓領、V領、不規則領的百搭上衣研發出來並上架，使各個消費者除了能依照身形做選擇，也能根據出席場合做挑選變化。值得一提的是，C.L.A.P在細節上的設計更是貼心至極，像是以緞面洗標取代領標，又或是掛吊牌的耳朵設計，避免衣物因別針而刮傷損壞。

ARQ



最後介紹的這間美國居家內衣品牌ARQ，雖然並非以T-Shirt為主打，但舒適的背心和三角褲使它在創辦僅四年的時間內便成功吸引消費者目光，除了強調尊重人道勞工標準，製作過程也不馬虎，以通過全球有機紡織認證GOTS，和國際環保規範Bluesign®的品質為基準，打造出一件件親膚且具購買價值的百搭內衣褲，而不說還不知，品牌最初是從兒童居家基本服裝為主生產，後期才研發出成人款。

在 Instagram 查看這則貼文 Abigail Quist（@shoparq）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 下午 1:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Abigail Quist（@shoparq）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 下午 6:03 張貼

款式從短截式的內衣到五分長的均有，剪裁則分做U形領寬肩帶和削肩細肩帶，下身設計則是以高腰版型的三角褲修飾身形，比起低腰版型更多了實在的包覆性和安全感，因此不少孕婦甚至產後在親餵時都會選擇穿上ARQ的內衣褲。夏天在家裡穿上絕對舒適又不失時髦風度！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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