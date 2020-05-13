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【奧斯塔羅】不是要復合！分手後為何前任還與我聯絡？

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▲分手了為何前任還跟我聯絡？（圖／奧斯塔羅提供）

分手前任卻和我聯繫
但復合又頻頻說不
前任究竟在想些什麼？

今天就和奧斯老師一起來看看
分手後為何前任還與我聯絡？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，前任的離開與聯繫，大多基於過往這段感情沒有太多的留戀。這樣的牌組代表友情與朋友間的情誼，對於你們之間的關係，比較多是想要保持朋友關係而已，若你問老師還會想跟我復合嗎？那老師要殘忍的告訴你，機會比較渺茫，因為前任只是想與你當朋友罷了，因此沒有回到過去的必要喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，前任目前的聯繫與互動，部分原因是對你的愧疚而已。這樣的牌組代表向前以及愧疚，內心裡其實沒有太多想要復合的想法，雖然有點留戀在這段關係中，但前任內心清楚知道兩人沒有未來，因此這樣的聯繫單純出於愧疚以及留戀，所以面對這樣的聯繫，奧斯老師勸你別抱太多期待囉。

牌lll

選到這組牌的朋友，前任對於目前的關係有滿多的想法，並且還沒有完全放下。這樣的牌組代表傷心與過往情感，不難發現前任對於過去的感情沒有完全放下，內心也懷疑自己這樣的離開，究竟是對還是錯的。因此目前與你的聯繫，大多是出於情感的留戀以及自我矛盾，所以奧斯老師勸你要抓緊時間，好好挽回你的前任，可別等到對方死心，那一切就真的來不及了囉。

牌lV

選到這組牌的朋友，前任的聯繫對於這段關係是矛盾的。這樣的牌組代表停滯不前以及不知道如何是好，不難發現前任對於目前的聯繫，有一部分是來自對這段感情的不捨，在前任心裡頭清楚知道兩人往下走也是白費，再努力都是沒有結果的，但偏偏在情感層面就是放不下你，甚至對於這段感情的結束也萬分不捨，所以才會有目前的互動以及聯繫存在唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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