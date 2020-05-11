星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠

▲星巴克針對黑咖啡系列推買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

本周星巴克優惠活動再爆發，5／13起至5／15一連3天，推出「黑咖啡好友分享日」，針對店內黑咖啡系列飲料，推出買一送一優惠，若不想等到週三沒關係，即起至5／12還有第二杯半價活動，有好友一起買馬上可以揪一攤！

這一周正是喝星巴克的好時機，從週一至週五都有優惠可拿，要連喝5天也可以，即起至5／12星巴克推出「擁抱初夏第二杯半價」活動，購買2杯「大杯以上」相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。

而從5／13至5／15期間，則推出黑咖啡好友分享日，活動期間到店購買2杯相同容量、風味、冰熱的「黑咖啡」系列飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。

提醒注意活動限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，且部分門市不適用此優惠。

另外針對外送平台，也推出特定飲料第二杯半價優惠，即起至5／24，於UberEats或foodpanda點購兩杯容量、冰熱皆一致的醇濃抹茶那堤，可享第二杯半價優惠，此活動有限量，售完為止。