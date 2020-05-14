【奧斯塔羅】你的玻璃心指數有多高？

我們常說

說者無心聽者有意

玻璃心這檔事好像時常發生

今天就和奧斯一起來看看

你的玻璃心指數有多高？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 玻璃心指數90%

選到這組牌的朋友，你真的是一個玻璃心的人，不但容易當真，也會將玩笑話聽進心理，並且無法接受不好笑且低俗的玩笑話，所以常常在意一些無心的言語，甚至會過度揣測對方，面對這樣的狀況奧斯要勸你要多放寬心，畢竟面對人際之間的相處，有時候搞清楚對方的想法會比較重要些唷！

牌ll 玻璃心指數70%

選到這牌組的朋友，你的玻璃心指數不算太低，基本上面對許多事情你都很能夠替自己找點台階下或自己調適，但卻不能接受熱臉貼人家冷屁股，因為你會覺得若是真心和對方相處，但對方卻潑你冷水，那你內心的憤怒指數大概會達到臨界點，畢竟你是有問題就好好處理的人。另外，你也不是顆省油的燈，因為你一定會用相同的方式回報給他。

牌lll 玻璃心指數30%

選到這組牌的朋友，玻璃心跟你扯不上關係，基本上就是個內心強大的人，你不是那種因為別人的冷嘲熱諷，就會開始懷疑自己人生的人，尤其在面對人際關係時更加明顯，因為對你來說處不來那就放對方走，無需強留，所以你玻璃心指數並不高喔！

牌lV 玻璃心指數50%

選到這組牌的朋友，你的玻璃心指數很正常，玻璃只會出現在你重視或關心的對象身上，因為你會用心和對方相處，並且認真看待周遭的朋友，很多時候你容易被朋友桶一刀，因為你太容易相信別人，當然你也不是笨蛋，面對這樣的狀況發生，你就會開始有自己的一套看人方法喔！

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