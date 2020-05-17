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奧斯塔羅12星座一周運勢0518-0524　牡羊職場受肯定、雙子退讓避分手危機

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020518-0524奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！對於目前的學／事業更加投入與認真，並不斷尋找機會在目前的工作中往上爬升。自有公司的朋友，會更加積極拓展事業版圖，將會是積極向上的一周喔！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花，或許會有還不錯的對象出現，要多加注意了。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：下周面臨學／事業被動許多，使不上力的感覺強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了厭倦感。

2.雙子座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易讓另一半往心裡面去，不是算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執多想一下或主動退讓會比較好。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳有破財的機會，或是交通罰單的可能性存在，下周要多加注意囉。

牡羊座

開運顏色：胭脂紅
幸運數字：66

整體運勢★★★★
解析：牡羊朋友顯得積極上進許多，這樣的上進卻不像是怠惰中改變，反而是精益求精，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，並著手去調整過往看似不錯的事，將是個非常好的周期。

愛情運勢★★★★
解析：雙方願意在目前的情感努力，讓雙方在感情中都穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，這樣積極正向的態度使得感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對於目前的學／事業更加投入與認真，並不斷尋找機會在目前的工作中往上爬升。自有公司的朋友，會更加積極拓展事業版圖，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

金牛座

開運顏色：白色
幸運數字：90

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖起來，將讓金牛朋友在下周面臨困境，例如工作上的瓶頸，奧斯提醒下周面臨狀況時，該花心思想想目前事情的出路，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉。

事業（學業）運勢★★
解析：過往學／事業穩定的朋友，將開始動搖起來，會是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意。

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳有破財的機會，或是交通罰單的可能性存在，下周要多加注意囉。

雙子座

開運顏色：翠綠色
幸運數字：14

整體運勢★★
解析：雙子朋友無來由念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易讓另一半往心裡面去，不是算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是很理想，會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則。

巨蟹座

開運顏色：暗紅色
幸運數字：53

整體運勢★★★★
解析：下周巨蟹座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息，但可別也停下自己對來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

獅子座

開運顏色：灰色
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，因為這樣的狀況讓獅子朋友的情緒稍稍受到影響，下周面對自己想做的事或想法要堅持一些，才不會因外來評價動搖自我的內心喔！

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉。

事業（學業）運勢★★★★
解析：目前的學／事業中，有機會在創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

處女座

開運顏色：淡紫色
幸運數字：86

整體運勢★★
解析：下周將會是處女朋友信心消退的一周，面對手邊事情掌握度也開始下降，除了是因為自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到工作，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，要不可就會空忙一場囉。

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通在下周下降許多連帶信任感的破壞，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉。

天秤座

開運顏色：紅色
幸運數字：77

整體運勢★★★
解析：下周天秤朋友粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要多花點時間思考。另外，奧斯提醒下周內心的渾沌影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深了。

愛情運勢★★
解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★
解析：粗心大意的狀況在學／事業方面更加嚴重，因此下周面對學／事業要多提起些熱情，面對工作時也要細心一些，才不會讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點喔！

天蠍座

開運顏色：天空藍
幸運數字：02

整體運勢★★★
解析：天蠍朋友下周會是放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不在如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些，奧斯建議下周面對人是物要在主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

愛情運勢★★
解析：下周對於情感稍微產生的逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響對愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周浮現，需多加留意囉。

事業（學業）運勢★★
解析：下周面臨學／事業被動許多，使不上力的感覺強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了厭倦感。

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議增資唷！

射手座

開運顏色：橄欖色
幸運數字：46

整體運勢★★★★★
解析：射手朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花，或許會有還不錯的對象出現，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業有望踏上一段成功的旅程，像是成功的距離拉近一大步，手邊的工作與事情也有望畫下段落喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運不錯，長久努力的成工將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

摩羯座

開運顏色：草綠
幸運數字：33

整體運勢★★★★
解析：下周摩羯朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周。另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周。

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，因此僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面有點不切實際的狀況發生，可能是手邊工作還沒完成就在想之後如何慶祝，因此下周工作能力雖不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質或是企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些Case讓你多賺點錢喔！

水瓶座

開運顏色：孔雀石綠
幸運數字：57

整體運勢★★★★
解析：下周水瓶朋友思緒清晰，會是個值得把握的一周。另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，有點忽略現實發展，所以要著重於現實發展，這樣對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質與企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些Case讓你多賺點錢喔！

雙魚座

開運顏色：水手藍
幸運數字：02

整體運勢★★★
解析：下周雙魚朋友感覺自己的不足，因此有提升自己的想法出現，這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★
解析：下周會感覺愛情不太足夠，少了些什麼，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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