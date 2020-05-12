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在家料理夯鍋具銷量成長15%　大古鐵器、膳魔師推「輕量鍋」煮菜更省力

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▲大古鐵器、膳魔師都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟。（圖／各品牌提供）

▲大古鐵器、膳魔師近期都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟，本圖為大古鐵器26公分平底煎鍋，號稱比同市售商品輕量30%。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期新冠肺炎疫情在台趨緩，許多民眾生活漸漸恢復正常，但從1月底爆發至今，民眾出門意願低導致宅經濟發酵，相關在家做菜烹飪等鍋具類商品銷量也有起色，台灣鑄鐵鍋品牌大古鐵器，以及在台經營已久的膳魔師，也紛紛推出「輕量化」鍋具，讓民眾煮菜時能「更省力」。

▲大古鐵器、膳魔師都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟。（圖／各品牌提供）

在台灣製作、培養一群忠實試用者的鑄鐵鍋品牌「大古鐵器」，今年因新冠肺炎疫情，許多民眾出門意願低，在家煮食機率高，間接帶動線上通路銷量成長15%，近期推出新品「樂享鍋30cm」及「平底煎鍋26cm」，強調比一般市售同規格要輕上30%至50%，讓鑄鐵鍋在清洗與使用方面變得更無負擔。

▲大古鐵器、膳魔師都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟。（圖／各品牌提供）

▲大古鐵器鍋邊的紋理設計，將鐵的材質銷得更薄，達到輕量化效果。

大古鐵器表示，其產品為陶瓷模高精密鑄造，並透過螺旋槳核心技術打造，是一體成形的產品，能夠輕量化主要是透過鍋邊的紋理設計，達到減輕重量的效果，26公分的平底煎鍋重量僅2.2公斤，比市售同規格產品要輕上3成；30公分的樂享鍋則可比同規格輕上4至5成。

另大古鐵器針對新品上市推出全通路優惠，樂享鍋原價5,600元，特價4,980元；26公分平底煎鍋原價4,200元，特價3,990元，抗疫期間辛勞的醫護人員，還推出了憑相關工作證件即享85折優惠。

而在台經營已久的THERMOS膳魔師觀察到近期因疫情影響，消費者宅在家煮飯的時間越來越多，也推出三大系列共12款不沾鍋，標榜與日本同步上市，包含煮婦必備的厚鑄耐摩系列、為日常開伙族打造的電漿強化系列、料理新手專屬的羽量輕手系列，其中羽量輕手系列最輕才410克，即便是「輕主婦」都能試試翻鍋炒菜。

▲大古鐵器、膳魔師都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟。（圖／各品牌提供）

▲大古鐵器、膳魔師都推出「輕量鍋」瞄準宅經濟。（圖／各品牌提供）

▲膳魔師則推出3系列不沾鍋具商品，其中羽量輕手系列最輕才410克。

關鍵字：

鑄鐵鍋, 不沾鍋, 膳魔師, 大古鐵器, 輕量, 宅經濟, 鍋具
fashion.net

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