別讓「疫情肥」成夏日悲劇　3個「鏟肉提案」養出好身材

▲缺乏運動、在家吃不停，容易讓身材走樣。（圖／翻攝自IG/k__jenny）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情讓大家不敢往外跑，待在家多吃少動的結果就是肚子多了一圈肉，長時間坐視不管，身材走樣絕對是夏日悲劇，以下3個消贅肉提案，幫你提前部署，讓你在夏季來臨前回歸窈窕身段。

雖然多數人都曉得「少吃、多動」是減肥的不二法門，但是現在人生活工作忙碌，大部份的民眾沒有時間運動，加上身體許多部位的贅肉是靠節食運動也難以消除的，如腹部、大腿、腰背。

▲光澤診所推出減脂三重奏療程。

提案1



醫美減脂療程

醫美診所推出非侵入性減脂療程，利用複合機種交互作用，從小部位到大區塊，從深層脂肪到淺層精準治療，藉由脂肪同時具有怕冷又怕熱的特性，使脂肪自然凋亡，當有足夠的溫度、足夠的時間及足夠穿透到脂肪層的深度，幫助消減難消除的脂肪團塊。

醫師提醒利用非侵入性的冷熱減脂治療，進而達到體態雕塑。但減脂不等於減少體重，療程後再搭配上日常生活中健康飲食和適度運動，療程後多喝水保持良好代謝。

▲登琪爾SPA推出通絡養腹療程。

提案2



通絡養腹療程

中醫觀點認為腹部是氣的所在，腸胃功能會直接影響全身健康，但80%的毒素累積在腹腔中，通絡養腹療程以腹部調理為重點，藉由改善僵硬固化的粘黏組織，有效調整腸胃長期不活動的功能，幫助代謝體內毒素及多餘水分，當腹腔深層淨化後，身體痠痛感改善也會很有感。

▲多攝取蔬菜、水果幫助排便順暢。

提案3

多攝取纖維素

想要甩掉腹部肥肉，攝取足夠纖維素是關鍵，建議以全榖雜糧代替精緻澱粉，蔬菜和水果至少需要攝取2個拳頭大小，擁有足夠的纖維，幫助排便順暢。

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