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Lisa美腿紅遍全球！意外成搞笑迷因素材　衝突感令人哭笑不得

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編輯／JJ

韓女團BLACK PINK四位成員人氣不可擋，其中泰國籍成員Lisa擁有甜美長相和修長的體型，猶如真人版芭比娃娃，精湛的舞技更令她吸粉無數，還記得日前Lisa發佈了一部最新舞蹈影片嗎？這部影片竟一舉讓全球為Lisa的一雙性感美腿淪陷，並在推特上掀起了一波「＃did it work」標籤熱潮，網友們爭相利用Lisa的雙腿製作迷因梗圖，以下就來看看這些幽默創作。

首先，先來回味一下Lisa於4月下旬發佈的最新舞蹈影片，攜手編舞老師Cheshir Ha重新演繹QUIN,6Lack的歌曲《Mushroom Chocolate》 ，極短熱褲搭配過膝皮靴，讓Lisa的大長腿一覽無遺，隨著優美、精準又有力的舞姿，性感指數破表。

Lisa一雙不合乎常理的逆天美腿成了網友們製作梗圖的創作素材， 就連知名脫口秀《The Late Late Show》主持人詹姆斯柯登（James Corden）都來參一咖，將自己的上身與Lisa的下身拼接在一起，並加上「Did it work?」當作註解，衝突感畫面令人哭笑不得。

Netflix甚至派出了平台上人氣動畫《馬男波傑克》主角來嘗試配上Lisa的腿，完全沾不上邊的兩張照片，卻莫名有種無違和之感，也不禁讓人佩服大家的創意。

利用Lisa的美腿製作的梗圖在網上瘋傳一番後，有不少名人、明星紛紛跟上響應，各種逗趣梗圖不斷被轉發，接著又紅回到了南韓國內，甚至登上了南韓的報紙。

►Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血

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關鍵字：

LISA, lisa, 惡搞, 網友, 美腿, 性感, 推特
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