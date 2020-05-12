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女王劉嘉玲50+人生哲學：「遇到低潮，讓自己先安靜3秒鐘」

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▲▼霸氣女王劉嘉玲50+人生哲學。（圖／翻攝自IG）

▲女孩們請筆記，劉嘉玲的人生金句必須收藏。（圖／翻攝自IG/carinalau1208，以下同）

編輯 / Lily

54歲的劉嘉玲，隨著年紀增長越擁有智慧，美貌和霸氣更勝當年，她除了是梁朝偉的另一半，更是自己的女王，她不擔心變老，反而活得更怡然自得，聽聽她的人生金句，或許能讓你對眼前的煩惱有不同想法。


「只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你」

先愛自己，才能愛別人，人的一生陪伴你到最後的就是你自己。年輕女孩別為了追愛失了神，絕對要把自己放在第一位，女人的美是靠自己創造，有獨特的品味才稱作美，她也曾公開表示：「我從來不是一個天生美人，但我漂亮的是個性。」

▲▼霸氣女王劉嘉玲50+人生哲學。（圖／翻攝自IG）

「即使生活有一千個理由讓你哭，你也要找到一個理由讓自己笑」

人生不會只有順境，面對任何高低起伏能做的就是讓自己堅強，只有你能為你的人生負責，不要想要依靠他人，旁人就算理解你也無法讓你不再傷痛，因為這就是人生，我們能做的只是讓自己更加堅強。別把年齡當作資本，就不用擔心變老，每個年紀都能活出最美姿態。

▲▼霸氣女王劉嘉玲50+人生哲學。（圖／翻攝自IG）

「遇到低潮，讓自己先安靜三秒鐘」

她曾分享人一衝動就容易犯錯，越活越大才懂得每件事情都有自己的節奏，有些事情想急也急不得，想快更快不了，唯有讓自己冷靜，學習放慢速度才是真諦。當有人說了什麼話惹你生氣，千萬別急著回嘴，讓自己安靜三秒鐘，在思考下一步該怎麼做。

▲▼霸氣女王劉嘉玲50+人生哲學。（圖／翻攝自IG）

「當你把自己想得很不值錢時，你會發現所有東西都很貴」

雖不是首富，但她也活出自己的底氣，她曾公開表示，希望全天下的女人都不要問產品為什麼那麼貴，要問為什麼自己買不起，價格是市場決定的，買不起是你自己的問題，當你把自己想得很不值錢時，你會發現所有東西都很貴。

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關鍵字：

劉嘉玲, 金句, 人生哲學
fashion.net

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