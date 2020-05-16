fb ig video ETtoday search mobile

日本熱賣巨大「腳皮橡皮擦」！9種保養成分、一擦就光滑

>

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網

夏季來臨，穿著涼鞋時最煩惱的莫過於粗糙的腳後跟了，日本橡皮擦品牌Rader就奇思妙想推出了「腳皮橡皮擦」，運用平常橡皮擦原理，只是多加入了摩洛哥堅果油、珍珠粉等保養成分，超可愛造型讓人能隨身攜帶不尷尬！

▲橡皮擦 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲橡皮擦 。（圖／翻攝自品牌官網）

日本橡皮擦品牌Rader此次與襪子製造業合作推出「腳皮橡皮擦」，針對夏季腳跟保養起到超輕便的作用，外觀上和一般橡皮擦沒有兩樣，讓人完全猜不出真實用途，不過尺寸卻是放大不少，長度約9cm、寬5cm，而且在藍色包裝上寫上了「ERASER FOR THE HEEL 為腳跟打造的橡皮擦」將謎底揭開。

▲橡皮擦 。（圖／翻攝自品牌官網）

不光是造型吸睛，這款腳皮橡皮擦更添加了豆漿提取物、貝殼粉、摩洛哥堅果油、珍珠粉等9種保養腳跟的天然成分，當然使用方法也相當簡單，只要將橡皮擦用擦拭的方式摩擦腳跟，就會發現頑固腳皮隨著皮屑帶走了，比起一般的除腳皮器來得順滑許多，也不擔心越除越厚；另外，也有網友將它拿來除手肘、膝蓋等位置，維持滑溜溜的皮膚，同時造型上可愛又方便攜帶，就連在外使用也不擔心遭人異樣眼光！此外，文具品牌PLUS也有可愛造型的「富士山橡皮擦」，通過擦拭才能顯現出景點富士山的造型，上方白雪和圓滑山巒都惟妙惟肖，粉色版本更有少女心。

▲橡皮擦。（圖／品牌官網）

關鍵字：

Rader, 橡皮擦, 日本, 腳皮, 夏季, 涼鞋, 保養
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面