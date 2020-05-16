日本熱賣巨大「腳皮橡皮擦」！9種保養成分、一擦就光滑

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網

夏季來臨，穿著涼鞋時最煩惱的莫過於粗糙的腳後跟了，日本橡皮擦品牌Rader就奇思妙想推出了「腳皮橡皮擦」，運用平常橡皮擦原理，只是多加入了摩洛哥堅果油、珍珠粉等保養成分，超可愛造型讓人能隨身攜帶不尷尬！

日本橡皮擦品牌Rader此次與襪子製造業合作推出「腳皮橡皮擦」，針對夏季腳跟保養起到超輕便的作用，外觀上和一般橡皮擦沒有兩樣，讓人完全猜不出真實用途，不過尺寸卻是放大不少，長度約9cm、寬5cm，而且在藍色包裝上寫上了「ERASER FOR THE HEEL 為腳跟打造的橡皮擦」將謎底揭開。

不光是造型吸睛，這款腳皮橡皮擦更添加了豆漿提取物、貝殼粉、摩洛哥堅果油、珍珠粉等9種保養腳跟的天然成分，當然使用方法也相當簡單，只要將橡皮擦用擦拭的方式摩擦腳跟，就會發現頑固腳皮隨著皮屑帶走了，比起一般的除腳皮器來得順滑許多，也不擔心越除越厚；另外，也有網友將它拿來除手肘、膝蓋等位置，維持滑溜溜的皮膚，同時造型上可愛又方便攜帶，就連在外使用也不擔心遭人異樣眼光！此外，文具品牌PLUS也有可愛造型的「富士山橡皮擦」，通過擦拭才能顯現出景點富士山的造型，上方白雪和圓滑山巒都惟妙惟肖，粉色版本更有少女心。