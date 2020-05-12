帆船飯店御用毛巾Abyss登台　單價800元起體驗富豪生活

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss在台開賣。（圖／日比家族提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近因應新冠肺炎疫情，許多民眾體會不少「宅在家」的生活，開始審視起居家空間與用品，不少消費者開始進行「升級」，體驗更舒適的家用產品，日比家族今年引進葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，連杜拜帆船飯店都選用該品牌毛巾，單品售價800元起，雖然不能出國趴趴走，在家也能體驗富豪生活。

近年許多消費者對於毛巾與浴巾等商品越來越要求，市場也陸續引進貴婦等級品牌如UCHINO、依織今治毛巾等，旗下有多款頂級床寢品牌的日比家族，最新引進來自葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，主打埃及Giza長纖棉為原料，以柔軟而綿長的線圈為特色，不但可達到更佳的吸水性，其輕薄的特色也能讓使用者感受蓬鬆觸感。

以往民眾對於飯店的毛巾與浴巾，會有厚重的刻板印象，而Abyss採用輕巧薄型的主體織法，搭配長纖維的毛圈，其染料則主打環保材質，不會有化學的刺鼻味，且號稱顏色鮮麗不會褪色，在台售價方巾880元起、毛巾1,380元起、大浴巾4,380元起。

此外，多款獨特設計與造型的腳踏墊也是特色之一，結合特殊材質吸水性佳，兼顧優雅繽紛的設計感，搭配莫代爾、金蔥絲線等帶出華麗又精緻的細節，讓居家生活更升級，腳踏墊售價從6,800元至26,800元不等。

近期因應夏天換季，床寢品牌WENTEX也推出奧地利天絲促銷組合，特定萊賽爾床組以花卉主題為主打，雙人床寢組合原價15,800元，特價7,900元。