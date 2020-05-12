fb ig video ETtoday search mobile

帆船飯店御用毛巾Abyss登台　單價800元起體驗富豪生活

>

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss在台開賣。（圖／日比家族提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近因應新冠肺炎疫情，許多民眾體會不少「宅在家」的生活，開始審視起居家空間與用品，不少消費者開始進行「升級」，體驗更舒適的家用產品，日比家族今年引進葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，連杜拜帆船飯店都選用該品牌毛巾，單品售價800元起，雖然不能出國趴趴走，在家也能體驗富豪生活。

近年許多消費者對於毛巾與浴巾等商品越來越要求，市場也陸續引進貴婦等級品牌如UCHINO、依織今治毛巾等，旗下有多款頂級床寢品牌的日比家族，最新引進來自葡萄牙頂級衛浴品牌Abyss，主打埃及Giza長纖棉為原料，以柔軟而綿長的線圈為特色，不但可達到更佳的吸水性，其輕薄的特色也能讓使用者感受蓬鬆觸感。

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

以往民眾對於飯店的毛巾與浴巾，會有厚重的刻板印象，而Abyss採用輕巧薄型的主體織法，搭配長纖維的毛圈，其染料則主打環保材質，不會有化學的刺鼻味，且號稱顏色鮮麗不會褪色，在台售價方巾880元起、毛巾1,380元起、大浴巾4,380元起。

此外，多款獨特設計與造型的腳踏墊也是特色之一，結合特殊材質吸水性佳，兼顧優雅繽紛的設計感，搭配莫代爾、金蔥絲線等帶出華麗又精緻的細節，讓居家生活更升級，腳踏墊售價從6,800元至26,800元不等。

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

▲葡萄牙頂級衛浴居家品牌Abyss。（圖／日比家族提供）

近期因應夏天換季，床寢品牌WENTEX也推出奧地利天絲促銷組合，特定萊賽爾床組以花卉主題為主打，雙人床寢組合原價15,800元，特價7,900元。

關鍵字：

帆船飯店, 杜拜, 毛巾, 居家, 浴巾, Abyss
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠

日本男生票選最喜歡的「女性約會鞋」！6雙百搭的不敗選擇必須筆記

日本男生票選最喜歡的「女性約會鞋」！6雙百搭的不敗選擇必須筆記

美侖飯店下殺2700元！到花蓮看美景、逛東大門夜市　來場閨密小旅行

美侖飯店下殺2700元！到花蓮看美景、逛東大門夜市　來場閨密小旅行

反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題 女孩都該擁有一個百搭黑色包　學朴信惠拿最新款、雪炫愛經典包 小CK台灣限定配色包款美翻天！侯佩岑也搶搭這波「薄荷綠」夏日風潮 男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶 激勵台灣創作者勇敢寫劇本！幕後「這群人」造就了電影特效的不凡細節 貓控必收6款「超萌小物」！舌頭變吸油面紙、肉球包討喜度100% 你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面