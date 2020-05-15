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另一半「不想定下來」　用4件事讓自己過得更快樂

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▲女性,兩性,心靈 。（圖／pixabay）

▲對方還沒準備許下未來，不想分手也要好好調適心態，才會過得更快樂 。（圖／pixabay、PAKUTASO）

編輯／借借

或許是太年輕、對自己沒自信等其他種種複雜的原因，明明決定在一起，對方卻無法許下未來的承諾，妳選擇等待也沒有錯，沒人能給妳正確答案，但這條路走下去的過程，可以轉變一些心態，好好成長，也能慢慢變堅強，過得更開心。

兩性,情侶,擁抱,親吻,接吻,kiss。（圖／pixabay）

▲兩人一起雖然甜蜜，但也別忘要好好善待自己，不要生活裡只有他的影子 。

不要事事把他放在第一位
生活裡面不要只有他的影子，事事以他為中心，不但不健康，說不定對方壓力也更大，找回或留住妳的朋友，規劃沒有他的行程，喝下午茶、姐妹小旅行等都可以，交往對象來來去去，只有朋友會一直在妳身邊。

別談一起規劃的未來
當對方沒有打算定下來，這些話題不會產生共鳴，反倒提醒了妳的尷尬處境，既然妳決定走一步算一步，不要鉅細彌遺構想跟他的未來藍圖，多想想妳自己之後想要做什麼。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲既然對未來暫無共識，別急著討論之後的事，先享受當下的相處比較重要。

不要忍耐
相愛的過程確實會產生摩擦，可以透過溝通與配合來面對，但不要以「一直忍耐」的心態處理問題，因為這只是表面上的平靜，只等到要爆發的那一刻，既然對方已經表明現在不想定下來，妳也該適時的陳述妳想要的生活，在這之後，相處比相愛重要。

▲▼兩性，社交，同儕，團體，排擠，男女，朋友。（圖／翻攝自freepik）

▲敞開心胸多交些朋友，讓生活更精彩。（圖／翻攝自freepik）

開放心胸
既然前景不明，不如享受當下，好好的開心享樂，也去多交一些朋友，這世界還很多有趣的事，不要自我設限，多參加派對或聚會，讓人面更廣，心態也會更不一樣。 

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 承諾, 心態, 獨立
fashion.net

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