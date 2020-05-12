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曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分

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▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲背著Valentino包的曾之喬自認有個性的穿搭，竟被兩個司機叫「妹妹」。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

31歲的曾之喬日前戴著棒球帽、穿著針織罩衫與迷你百褶裙上街，碰到兩個司機都叫她「妹妹」，讓自以為穿搭很有個性的她大驚，沒想到在外人眼中竟變成可愛風格，其實仔細瞧她的整體造型洩露了貴氣，包包是Valentino新款的SUPERVEE包，首飾全出自卡地亞（Cartier），珠寶行頭逾46萬元。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲曾之喬搭配的首飾出自卡地亞Clash de Cartier系列。

想拍網美照，精巧配件是致勝關鍵，曾之喬除了新包上身，她所戴的珠寶出自卡地亞Clash de Cartier系列，包括戒指、手環、項鍊與耳環均打破單一呈現飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）的框架，中央為巴黎飾釘、兩側為看似銳利但觸感精緻的尖錐，即便未鑲鑽依然搶眼，為她的穿搭增添個性美，大概是迷你百褶裙予人青春洋溢的感受，才會被叫「妹妹」。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲曾之喬拍美食照不忘秀出卡地亞Clash de Cartier系列戒指與手環。

網友愛看曾之喬的OOTD，希望她天天都能更新，她自爆其實每次拍穿搭都很認真，連場景都很講究，所以產量不高，無法滿足粉絲願望天天拍。她自招從小就愛漂亮，去年更在打扮中尋得不少樂趣，於是自創了hashtag「#穿搭是種自我介紹」，說明自己的心境。

關鍵字：

曾之喬, Valentino, Cartier, 卡地亞
fashion.net

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