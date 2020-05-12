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周迅超貴氣「全身香奈兒」擺拍　高級厭世臉掀網朝聖：女王

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▲周迅 。（圖／翻攝自周迅微博）

▲周迅PO出多張美照，從頭到腳佈滿香奈兒雙C超貴氣 。（圖／翻攝自周迅微博）

記者鮑璿安／台北報導

疫情趨緩，大陸女星周迅也在微博公開一系列隨興美照與粉絲互動，擔任香奈兒品牌大使十年的她，更是親力親為換上了雙C背心與大勢包款CHANEL 19帶貨，從頭到尾都是香奈兒顯得貴氣十足，卻也敵不過周迅的一張高級臉，讓網友大讚：「周迅才能駕馭。」

▲周迅 。（圖／翻攝自周迅微博）

▲周迅 。（圖／翻攝自周迅微博）

▲周迅以香奈兒品牌大使身份帶貨， 大勢包款CHANEL 19以及J12 腕錶都上身。（圖／翻攝自周迅微博）

周迅天然不做作的個性深受觀眾喜愛，隨著疫情趨緩，近日她在微博公開私房美照與粉絲互動，畫面中周迅戴起橢圓墨鏡在沙發上擺拍，身為香奈兒品牌大使，她更換上了雙C黑色背心搭配毛絨麂皮外套，時而小露香肩時而側躺，即便沒有多餘表情，自然的舉動也宛如時尚大片。然而周迅也不忘拿起近期主推的大勢包款CHANEL 19帶貨，鮮艷的寶藍色十分搶鏡，搭配三種金屬以及放大菱格紋增添奢華氣息。

▲周迅 。（圖／翻攝自周迅微博）

▲周迅 。（圖／翻攝自周迅微博）

▲周迅一張高級臉駕馭「全身香奈兒」絲毫不費力 。（圖／翻攝自周迅微博）

周迅的整體造型可說是身價非凡，從耳飾、J12 腕錶到包包全都出自香奈兒，全身佈滿了雙C Logo，如此豪邁的穿搭卻也完全Hold住，絲毫不顯突兀，周迅表現力依舊亮眼，讓網友直呼：「周迅太狂」、「人間香奈兒」、「不被香奈兒蓋過才是厲害。」對比日前周迅出演陸綜《嚮往的生活》，卸下時尚濾鏡，回歸樸實的鄉間造型，穿著PRADA 印花襯衫卻毫無女星包袱，多種風格隨意切換。

關鍵字：

周迅, 香奈兒, CHANEL, 如懿傳, CHANEL19
fashion.net

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