梅雨季超前部署！盤點5雙PALLADIUM必收爆款「橘標防水靴」

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著梅雨季正式報到，提前部署雨靴單品成為重中之重，此次精選5款法國軍靴品牌PALLADIUM防水靴，不光是防水性能一流，從輕便外型上注入了隱藏版霧霜粉、簡約黑白色系，讓人下雨天也能維持好心情，成為潮流與性能兼具的首選。

隱藏版配色霧霜粉 PAMPA LITE+ RCYCL WP+

▲霧霜粉作為PAMPA LITE+ RCYCL WP+系列的隱藏版配色登場超搶眼，NT$3,580 。（圖／品牌提供）

以大勢柔霧色調為主的「霧霜粉」，作為PAMPA LITE+ RCYCL WP+系列的隱藏版配色登場，絕對是女孩的最愛，不同於一般防水靴色彩厚重的印象，輕盈霧霜粉搭配幾何線條營造百搭造型，即便是淡色系也不擔心濕鞋，雨天照樣美美出門。

沙漠配色 PAMPA CUFF RCYCL WP+

▲山系穿搭必備沙漠配色的PAMPA CUFF RCYCL WP+，NT$3,380。（圖／品牌提供）

山系穿搭正夯，防水靴同樣能兼顧潮流造型，注入亮眼沙漠配色的PAMPA CUFF RCYCL WP+主打男性專屬中筒設計，若是運用短褲搭配，更有拉長整體比例的功能，鞋款俐落外型搭配耐磨的飛機輪胎橡膠大底率性十足。

軍事綠 PAMPA LITE+ VAPOR WP+

▲PAMPA LITE+ VAPOR WP+的全新配色軍事綠成為整體穿搭亮點，NT$3,580。（圖／品牌提供）

軍事迷不能錯過PAMPA LITE+ VAPOR WP+的全新配色「軍事綠」，除了防水效果是重點，只要在穿搭上融入一般墨綠色系單品，搭配厚底潮靴收尾更增添完整度，同時軍事綠耐看百搭的特性，順勢讓潮度升級。

極地白配色 PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+

▲白鞋控必須擁有極地白配色，PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+ NT$2,980 。（圖／品牌提供）

卸下防水靴必須深色的刻板印象，完美命中簡約控的極地白配色，運用低筒款式注入流暢輪廓和鋸齒狀大底，衝突元素合一不顯枯燥，不論是在穿搭上搭配白色長襪或是一般短褲都十分搶眼，成為夏季必備單品。

黑魂系潮流 PAMPA HI LITE+ WPN+

▲PAMPA HI LITE+ WPN+ 黑魂系潮流穿搭必著經典黑配色站出未來機能風，NT$3,380。（圖／品牌提供）

與白色呈現鮮明對比的就屬經典黑配色，迎合正夯的黑魂系潮流穿搭，以高筒外型瞬間拉長腿部比例，而鮮艷的黑白撞色效果讓鞋款更有辨識度，另外點睛之筆更在於運用PALLADIUM長襪加以黑褲點綴，讓潮流Logo若隱若現，也是穿搭上一大亮點。