《鬼怪》友情還持續著！孔劉、李棟旭送咖啡車應援金高銀　布條滿滿「回憶殺」

金高銀跟李敏鎬搭檔的《The King：永遠的君主》正在熱播當中，上周劇情進展到兩人在大韓帝國的「第一吻」，進度超光速！李敏鎬身為皇帝還親自為她下廚、在手心寫字說悄悄話...各種撩妹攻勢讓金高銀淪陷，也讓廣大李太太們都好羨慕金高銀啊！

而金高銀除了這次收穫男神李敏鎬之外，大家還記得她在《孤單又燦爛的神－鬼怪》飾演鬼怪新娘，跟另兩位男神孔劉及李棟旭也培養出好感情。孔劉及李棟旭日前還特地在南韓兒童節當天為金高銀送上應援咖啡車！即使已經事隔多年，《鬼怪》家族也還是超有愛呢！

《The King：永遠的君主》由金高銀與李敏鎬主演，同時也是繼《鬼怪》後，金高銀再度與編劇金銀淑合作，雖然目前播出6集，收視率始終只在10%左右徘徊，但還是有不少鐵粉力挺，喊話相信這樣堅強的幕前幕後陣容。

金高銀這次飾演性格大喇喇的大韓民國刑警「鄭太乙」，與李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝「李袞」之間有著一段奇妙的緣分，一開始鄭太乙完全把李袞當成瘋子，還叫他「金狗屎」，但隨著她也走入平行世界，看見李袞身為皇帝霸氣又溫暖的面貌，心也跟著慢慢融化了～

在第6集結尾，鄭太乙主動奔向了李袞的懷抱！之後兩個人要怎麼面對平行世界的遠距離呢？

回顧讓金高銀爆紅的關鍵，絕對就是2016年的《鬼怪》了。劇中她和孔劉大談人鬼戀，高中生的活潑單純形象十分討喜，戲外也跟孔劉和李棟旭有著超好的私交喔！去年金高銀出演韓綜《Happy Together 4》時，就透露這兩位男神會找她私下見面喝酒呢！

話說孔劉和李棟旭私下感情真的是好到眾所皆知啊！去年底李棟旭的新節目《李棟旭想做脫口秀》 播出，第一集就請到孔劉當嘉賓，兩個人在節目上瘋狂互爆彼此的料！

「死鬼CP」孔劉、李棟旭這次看到妹妹金高銀回歸電視劇，當然也沒忘了送上祝福，兩人在5月5日韓國兒童節這天貼心送上咖啡車。的確對《鬼怪》裡活了超越百年的鬼怪與地獄使者來說，金高銀飾演的高三生確實是小朋友沒錯啊！

同在聚會中的諧星曹世鎬也作證：「孔劉和李棟旭真的把金高銀當親妹妹一樣，金高銀也把他們當親哥哥，他們的關係真的非常親近。」

更貼心的是，咖啡車四處都藏著《鬼怪》的經典對白，例如橫幅寫下「太乙要是咖（諧音「甲」方的「甲」）啡車沒了利用價值，也不要說『沒用了』這種話，鬼怪和地獄使者很脆弱的」。

或是杯子上印有金高恩被愛心包圍的圖案，上面寫著「讓鄭太乙心動」，就是引用了《鬼怪》劇情中契約書的第三條：「乙方在甲方交男朋友之前，都要當她男朋友，要讓甲方心動」。是不是「回憶殺」！鬼怪的粉絲們看了也真的心動啦！

咖啡車旁還豎起了孔劉、李棟旭在鬼怪裡經典的背影劇照，真的是很有梗！「死鬼CP」也太有心啦！網友們看了都感動地說：「希望你們快點再合作啊！」、「太有愛了啦，真的好喜歡你們！」

金高銀接連在「鬼怪」、「The King：永遠的君主」中與孔劉、李敏鎬合作，成為「男神收割機」。外界有人批論她不是「第一眼美女」，但她獨特的氣質、親和力十足的個性都非常圈粉，連合作過的男神都不能抵擋啊！

文／柯夢波丹 圖／TVN、IG@COFFEEGREATE、SBS、NETFLIX、愛看韓綜藝微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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