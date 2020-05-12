金喜愛、韓素希竟默契背上同牌包款　小資價格也能有超強氣場

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自愛奇藝、《夫婦的世界》、品牌提供、官網

夯翻韓劇《夫婦的世界》轉眼間已要接近尾聲，聲勢毫無減退跡象，收視率更是節節升高，金喜愛與韓素希的行頭戰爭當然也還沒結束，在最近集數中兩人竟不約而同背上LONGCHAMP的包款，繼上次的同品牌耳環後，看來兩人也有不少合拍的時候。

▲《夫婦的世界》開始完結倒數。



金喜愛辦公桌旁的包款總是會成為焦點，且幾乎都是適合工作、正式場合上實用又優雅的包款，鮮少會出現空有亮麗外表的「小廢包」，這次則是選用了法國精品品牌LONGCHAMP的Roseau中型包款，簡約俐落的設計，襯托出金喜愛身為醫師的專業以及成熟女人氣質，如果你也有追《愛的迫降》，那麼你會發現孫藝珍也曾於劇中背過同系列。相比金喜愛先前背過的愛馬仕、DELVAUX包等等動輒破10萬的款式，LONGCHAMP這咖顯得平易近人許多，但小資的價格同樣也能背出超強的氣勢。

▲LONGCHAMP Roseau系列中型手提包（飛行員藍），NT＄17,400。



然而仗著年輕貌美當上小三的韓素希，造型上依舊以時髦小包搭配為主，繼上回和金喜愛共同戴上施華洛世奇耳環，這次也和勁敵背上同品牌包款，韓素希身上背的是來自LONGCHAMP的Cavalcade Croco小型黑色斜背包，採用今夏最流行的鱷魚皮壓紋，並採翻蓋式設計，小巧的半圓形包款展現甜美同時也十分有個性，由韓素希駕馭起來同樣氣勢滿分。

▲LONGCHAMP Cavalcade Croco系列斜背包，NT＄15,600。



此外，金喜愛近期受矚目的包款還有這款來自GUCCI「Sylvie 1969」系列的白色經典方包，中間的金色鍊條裝飾為本系列最大的特色，簡約優雅外型十分符合金喜愛劇中的形象。

▲GUCCI Sylvie 1969 系列手提包。



韓素希在劇中亮相的美包不勝枚舉，上週新集數裡出現的這款黑色鉚釘方包特別引人注意，原來這是Valentino Garavani的經典「Rockstud」鉚釘翻蓋手袋，氣質中帶點叛逆個性感，十分時髦有型。雖然小三嘴臉令人看得牙癢癢，不過使用包款還是值得大家慢慢欣賞。

▲Valentino Garavani Rockstud鉚釘裝飾翻蓋提包，NT＄85,000。



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