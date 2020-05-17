「快樂媽媽」的關鍵是什麼？賈永婕：不要成為一個有怨念的女人

五月的第二個週日，每個人都知道要慶祝母親節。母親，看似平凡，她的存在，你覺得理所當然。母親節就像結業式，這天人們才會去細數媽媽生產的辛苦、照顧小孩的偉大，才會發現，母親，是最不平凡的存在。

俗話說：「母愛是天性。」媽媽願意為了家庭、孩子犧牲奉獻，甚至失去自己的空間與時間，但這樣是對的嗎？你是否曾思考過，媽媽快樂嗎？社會對女性的要求不只是成為母親，還包括當一個溫柔賢淑的妻子、做一名精明能幹的職業婦女，世俗的標籤給女人套上重重枷鎖，但真正聰明的女人會知道，無論外界怎麼貼標籤，跳脫框架、獨立靠自己、活出自我，永遠是女人這一生最大的底氣。

成為「快樂媽媽」的關鍵是什麼？賈永婕說：「不要成為一個有怨念的女人。」經常鑽牛角尖，計較付出與回報的比例，一點都不快樂，做每件事情的出發點都該是「自己」，而不是為了迎合社會的眼光，那份意願來自內心的聲音，因為愛，因為想這麼做，才會真正快樂。

你或許會認為，賈永婕就是「人生勝利組」，嫁入豪門當貴婦？開婚紗店只是投資、玩玩？健身是為了跟上時下潮流？因為套上「女明星」的濾鏡，無論她做什麼，人們都會擅自貼上標籤、建立刻板印象。

這次，Wazaiii 要讓你看到不一樣的賈永婕，帶你認識褪去女星、老闆光環的她，其實也是一位平凡的媽媽。賈永婕並非「人生勝利組」，她是「人生快樂組」，作為一名快樂媽媽，她，很不平凡。

6:30

早上6:30我會起床幫孩子們準備早餐，菜色方面會盡量做變化，像是三明治、鬆餅、貝果等等，冬天時，會準備熱湯、湯麵或海鮮粥。我覺得做早餐是一種生活的儀式，希望孩子們每天早上醒來就能夠吃到媽媽做的早餐，將這件事植入他們的記憶之中，感受早晨的美好與「家」的溫馨感。除此之外，我很注重孩子們的飲食是否營養均衡，早餐比較著重蛋白質，所以基本上一定會煎蛋、準備牛奶等。

很多人會問我如何保持身材，其實就是飲食清淡、均衡和規律運動。我以前吃東西的口味偏重，上過營養課之後，對食物的比例分配、成分更有概念，也懂得分辨食物的「質」，於是我開始調整飲食習慣，早餐、午餐一定會攝取好的澱粉、蛋白質和水果，譬如馬鈴薯、南瓜，晚餐則會將澱粉的量減半。剛開始清淡的飲食，會覺得很乏味，待身體慢慢習慣後，即能感受原始食物的甜味和口感，自然不會加過多的調味料。

9:00

小孩去上學後，我會做些家事、檢查家裡的食材是否足夠，如果需要補貨，會到附近的傳統市場買菜，我跟老闆、老闆娘很熟，他們總是很熱情的招呼我、推薦當日最新鮮的蔬菜水果。有時候工作忙，會在網路上訂購，或在 Line 的群組上團購，既快速又有效率。然而，網路購物的缺點是無法看到實體，收到產品難免與想像中有落差，但有時候要學著接受瑕疵，不可能事事完美，別把不順心的狀況當成「吃虧」。我認為自己最大的優點就是不糾結、不胡思亂想，不會讓自己陷入負面情緒太久，這樣只會徒增痛苦而已。

無論是經營事業抑或家庭，都要有好的夥伴，找尋屬於自己的神隊友。對我來說，賣菜的老闆就是生活中的神隊友，只要跟他說我的需求，他就會幫我準備好。聰明的媽媽會用方法，讓自己有效率的兼顧職場與家庭。

11:00

媽媽還是要有自己的時間和興趣，做自己喜歡的事，經營家庭、照顧孩子之餘，仍要保有自我，這樣才會開心，所以我每隔一段時間就想培養新的興趣，這樣人生才好玩呀！開始戶外運動之後，慢慢感受到大自然的魅力，因此愛上園藝，想動手玩玩看，買一些植栽擺放在家中，或裝飾於婚紗店的角落，看到植物長出新苗，就覺得好可愛、好療癒。

12:30

中午過後，我會進公司，雖然 C．H Wedding 的運作已經很成熟，同事們也相當專業，但仍有許多策劃、設計、人事調動等決策需由我來處理。我的角色屬於幕後監督，需跟設計部討論禮服設計，跟行銷企劃討論近期的活動方針，跟人事部討論人員的調整、分配，以及危機處理的方法等。除此之外，我也會親自服務客人，幫他們整理禮服造型，看到新人穿上禮服洋溢著幸福的笑容，就很有成就感。

在 Instagram 查看這則貼文 賈永婕的跑跳人生（@janet_chia_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 7:28 張貼

▲雖然身為 C．H Wedding 婚紗店的老闆，賈永婕凡事仍親力親為。

當初開 C．H Wedding 婚紗店的契機是因為結婚。我是一個熱愛工作的人，當年從英國畢業回來，先是當記者，報導比較軟性的題材，舉凡生活、娛樂、時尚等等，漸漸的，認識越來越多電視圈的朋友，便輾轉去當外景主持人。但演藝事業的變動很大，女藝人婚後，很多工作就不那麼適合了，於是我開始徬徨下一個階段該做什麼？

可能是巨蟹座的關係，從小就對結婚充滿憧憬，懷有穿婚紗的公主夢，所以決定親自開一間婚紗店。開始經營、進一步了解後，發現這與演藝事業有很大的共通點，都會接觸造型、攝影、化妝等面向，但老闆必須擁有管理能力去整合公司的大小事，用宏觀的角度做不同的決策。

從女星到婚紗店的老闆，再到下班後回歸母親的身分，每個角色都應該用認真的態度經營，用輕鬆的心情面對，不要給自己過多的壓力與框架，也希望自己能做孩子們的榜樣，教導他們用樂觀、積極、正向的心態迎接生活中的挑戰。（Wazaiii 編輯不禁佩服，賈永婕平時工作繁忙，竟然還能抽出時間運動、照顧小孩，小編平常下班只想癱軟在沙發！）

17:30

運動不僅能釋放壓力、排解負面情緒，也能訓練體能，讓身體更強壯，很划算呀！我每天會固定運動一小時，跑步、騎車、重訓等等。其實我原本是一個非常討厭流汗、曬太陽的人，會開始運動是因為朋友與家人離世，情緒低落，讓我體會到人生無常。於是，我老公開始幫我報名各種不同的運動項目、比賽，曾經一度覺得：「為什麼要這麼辛苦？」爾後，我漸漸明白運動過程好似一場人生，要學習與自己對話，每當覺得累、想要放棄時，就替自己加油打氣。

在 Instagram 查看這則貼文 賈永婕的跑跳人生（@janet_chia_）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 4 日 上午 7:06 張貼

▲賈永婕熱愛運動，參加過鐵人三項、跨海三鐵賽等活動，女兒、兒子從小耳濡目染，也和媽媽一樣，喜歡戶外運動。

假日的時候，我也會帶兒子、女兒們與朋友的小孩到戶外動一動，讓他們認識「團體」，透過互動、參與活動學習與他人的相處之道。運動可以具體的培養孩子勇敢和堅持的態度，他們可能常在課本上看到「堅持」二字，卻不見得理解其中的真諦，可當他們在跑步時，因為累而想放棄，告訴他們：「加油！堅持下去，就快到了。」當他們通過終點，那一刻的成就感，就會知道為什麼要堅持，名次不重要，珍貴的地方在於潛移默化的影響力。令我印象最深刻的是，當我在工作上遇到瓶頸時，兒子會告訴我：「媽媽加油，你可以的，堅持下去，Fighting！」聽了以後很感動，代表這件事，已植入在他心中。我希望他們能了解，做事情不要逗點，一定要拿到句點，結束才痛快。

18:30

料理，能帶給人們「回家」的感覺，背後的付出，都代表著對家人的愛，因此我堅持每天準備晚餐，在兒子、女兒們放學回家後，為他們烹煮一些清淡的食物。如果有客人來家裡，就會準備得豐盛一些，像是紅燒牛三寶、海鮮類清蒸、香烤全雞、龍蝦麵、螃蟹咖哩冬粉煲等等。我非常喜歡做菜，這個習慣是在國外留學時養成的，曾有人說過：「美食料理是一種情話。」我認為做菜給家人吃，是表達愛意的方式，能用家常菜迎接家人，看他們吃得開心、享受在料理的溫度中，我也覺得滿足。

▲有客人來拜訪時，賈永婕會準備豐盛的菜色迎接朋友。

▲賈永婕的拿手菜：龍蝦麵。

▲賈永婕的拿手菜：香烤全雞。

21:00

晚上在孩子們睡前，我會花大概一小時的時間，關心他們的學習狀況，因為女兒們都已經長大了，比較不需要檢查作業，偶爾會陪兒子念書。我不是一個會盯課業的媽媽，上學是一件很有趣的事，希望他們用輕鬆、有趣的心態看待學習這件事。教養小孩，幽默感很重要，面對人生才會有趣，別人也會覺得你是一個有趣的人。

生活上，他們都覺得我很愛碎念，譬如吃完飯，碗盤要收，換下來的衣服要摺好等等。其他時候，我跟孩子們的相處方式像朋友，他們會跟我分享學校的趣事、朋友的故事。當然，還是有意見分歧的時候，這時，我會用旁敲側擊的方式，引導他們往不同的方向思考，不會硬碰硬的告訴他們，這樣做是錯，那樣做才對，等彼此冷靜思考過後，再重新溝通。

我對孩子們的志向抱持開放的態度，希望他們保有自己的夢想，將來能做他們真正喜愛的事，有時候過多的栽培反而會抑制他們的成長。在教育方面，我最重視「價值觀」，因為這是影響一個人一生的關鍵。再來就是「人緣」，不是說要刻意去討好他人，而是人格特質，培養一個開朗、健康、積極的特質，自然就會受到大家喜愛。

所謂的功成名就、所謂的賺大錢、所謂的反哺報親恩，其實都不是重點，最重要的，是希望我的孩子們活得快樂、幸福。相信每個媽媽都跟我一樣，只要看到孩子開開心心，內心就滿足了。

▲賈永婕的兩個女兒：安安 Olivia（圖左）、小羽 Sandra（圖右）。

後記：

提起賈永婕，或許很多人會說她是「人生勝利組」，有甜美亮麗的外型、有幸福美滿的家庭、有成功穩定的事業，但我始終認為，那只是世人給漂亮女人或女星的枷鎖，世界上沒有絕對的勝利組，即使是含著金湯匙出生的孩子，不努力，仍不會成功。

賈永婕是一個很好動的媽媽，她顧孩子、顧家庭、顧事業，最重要的是，她沒有因此忘記「顧自己」。對她來說，忙碌的日子很好玩，充實的生活很痛快，對每件事都用百分之百的用心與努力去經營、完成。你看見的賈永婕，是光鮮亮麗的明星、是精明能幹的老闆；我看見的賈永婕，是充滿溫度、保有熱情、樂觀正向、無私奉獻的母親。採訪當天，天氣非常炎熱，賈永婕與女兒們穿著一套套秋冬裝在艷陽下拍攝，她們沒有一句怨言，敬業的完成每一張時尚大片，看見媽媽如此有活力，女兒們也慢慢進入狀況，樂在其中。這都來自於賈永婕對孩子的影響力，所以她說，以身作則很重要，我想這是身為母親最偉大，卻也最難的地方。

很多人成為母親之後，為了家庭放棄工作，為了小孩放棄生活，爾後開始埋怨失去自己，但在賈永婕身上，我看到作為媽媽，一樣可以擁有自己的時間、生活與事業。成為超人媽媽的祕訣是什麼？是心態，用快樂的視角看待生活的突發狀況、用寬容的心去面對每一次的辛苦。媽媽，看似平凡，但其實最不平凡。

▲現在來看看超人媽媽賈永婕與女兒的追趕跑跳碰時尚大片吧！

【延伸閱讀】：

Adele：用真誠造就歌聲，用歌聲撫慰人生

連瑪丹娜都視她為偶像，瑪琳黛德麗如何成為30年代中性女神？

｜Wazaiii 時尚郊遊去｜無須辛苦攻堅戰，Estée Lauder 雅詩蘭黛開創白肌質感新高度

Editor / 責任編輯：紀思婷（@chimomocst）

服裝／Prada,Miu Miu

手錶／TAG Heuer 泰格豪雅

手袋／BVLGARI 寶格麗

場地／Kame House,C.H Wedding

◎Photo Via：Chris Yi（@chrisyi123456）

【本文由 Wazaiii.com 提供《ET FASHION》專用，任何網站、報刊、電視台未經授權許可，請勿轉載！】

