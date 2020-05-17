fb ig video ETtoday search mobile

「快樂媽媽」的關鍵是什麼？賈永婕：不要成為一個有怨念的女人

>

五月的第二個週日，每個人都知道要慶祝母親節。母親，看似平凡，她的存在，你覺得理所當然。母親節就像結業式，這天人們才會去細數媽媽生產的辛苦、照顧小孩的偉大，才會發現，母親，是最不平凡的存在。

俗話說：「母愛是天性。」媽媽願意為了家庭、孩子犧牲奉獻，甚至失去自己的空間與時間，但這樣是對的嗎？你是否曾思考過，媽媽快樂嗎？社會對女性的要求不只是成為母親，還包括當一個溫柔賢淑的妻子、做一名精明能幹的職業婦女，世俗的標籤給女人套上重重枷鎖，但真正聰明的女人會知道，無論外界怎麼貼標籤，跳脫框架、獨立靠自己、活出自我，永遠是女人這一生最大的底氣。

成為「快樂媽媽」的關鍵是什麼？賈永婕說：「不要成為一個有怨念的女人。」經常鑽牛角尖，計較付出與回報的比例，一點都不快樂，做每件事情的出發點都該是「自己」，而不是為了迎合社會的眼光，那份意願來自內心的聲音，因為愛，因為想這麼做，才會真正快樂。

▲（圖 Chris Yi攝）

你或許會認為，賈永婕就是「人生勝利組」，嫁入豪門當貴婦？開婚紗店只是投資、玩玩？健身是為了跟上時下潮流？因為套上「女明星」的濾鏡，無論她做什麼，人們都會擅自貼上標籤、建立刻板印象。

這次，Wazaiii 要讓你看到不一樣的賈永婕，帶你認識褪去女星、老闆光環的她，其實也是一位平凡的媽媽。賈永婕並非「人生勝利組」，她是「人生快樂組」，作為一名快樂媽媽，她，很不平凡。

▲（圖 Chris Yi攝）

6:30

早上6:30我會起床幫孩子們準備早餐，菜色方面會盡量做變化，像是三明治、鬆餅、貝果等等，冬天時，會準備熱湯、湯麵或海鮮粥。我覺得做早餐是一種生活的儀式，希望孩子們每天早上醒來就能夠吃到媽媽做的早餐，將這件事植入他們的記憶之中，感受早晨的美好與「家」的溫馨感。除此之外，我很注重孩子們的飲食是否營養均衡，早餐比較著重蛋白質，所以基本上一定會煎蛋、準備牛奶等。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲（圖 Chris Yi攝）

很多人會問我如何保持身材，其實就是飲食清淡、均衡和規律運動。我以前吃東西的口味偏重，上過營養課之後，對食物的比例分配、成分更有概念，也懂得分辨食物的「質」，於是我開始調整飲食習慣，早餐、午餐一定會攝取好的澱粉、蛋白質和水果，譬如馬鈴薯、南瓜，晚餐則會將澱粉的量減半。剛開始清淡的飲食，會覺得很乏味，待身體慢慢習慣後，即能感受原始食物的甜味和口感，自然不會加過多的調味料。

▲（圖 Chris Yi攝）

9:00

小孩去上學後，我會做些家事、檢查家裡的食材是否足夠，如果需要補貨，會到附近的傳統市場買菜，我跟老闆、老闆娘很熟，他們總是很熱情的招呼我、推薦當日最新鮮的蔬菜水果。有時候工作忙，會在網路上訂購，或在 Line 的群組上團購，既快速又有效率。然而，網路購物的缺點是無法看到實體，收到產品難免與想像中有落差，但有時候要學著接受瑕疵，不可能事事完美，別把不順心的狀況當成「吃虧」。我認為自己最大的優點就是不糾結、不胡思亂想，不會讓自己陷入負面情緒太久，這樣只會徒增痛苦而已。

無論是經營事業抑或家庭，都要有好的夥伴，找尋屬於自己的神隊友。對我來說，賣菜的老闆就是生活中的神隊友，只要跟他說我的需求，他就會幫我準備好。聰明的媽媽會用方法，讓自己有效率的兼顧職場與家庭。

▲（圖 Chris Yi攝）

11:00

媽媽還是要有自己的時間和興趣，做自己喜歡的事，經營家庭、照顧孩子之餘，仍要保有自我，這樣才會開心，所以我每隔一段時間就想培養新的興趣，這樣人生才好玩呀！開始戶外運動之後，慢慢感受到大自然的魅力，因此愛上園藝，想動手玩玩看，買一些植栽擺放在家中，或裝飾於婚紗店的角落，看到植物長出新苗，就覺得好可愛、好療癒。

▲（圖 Chris Yi攝）

12:30

中午過後，我會進公司，雖然 C．H Wedding 的運作已經很成熟，同事們也相當專業，但仍有許多策劃、設計、人事調動等決策需由我來處理。我的角色屬於幕後監督，需跟設計部討論禮服設計，跟行銷企劃討論近期的活動方針，跟人事部討論人員的調整、分配，以及危機處理的方法等。除此之外，我也會親自服務客人，幫他們整理禮服造型，看到新人穿上禮服洋溢著幸福的笑容，就很有成就感。 

▲雖然身為 C．H Wedding 婚紗店的老闆，賈永婕凡事仍親力親為。

當初開 C．H Wedding 婚紗店的契機是因為結婚。我是一個熱愛工作的人，當年從英國畢業回來，先是當記者，報導比較軟性的題材，舉凡生活、娛樂、時尚等等，漸漸的，認識越來越多電視圈的朋友，便輾轉去當外景主持人。但演藝事業的變動很大，女藝人婚後，很多工作就不那麼適合了，於是我開始徬徨下一個階段該做什麼？

可能是巨蟹座的關係，從小就對結婚充滿憧憬，懷有穿婚紗的公主夢，所以決定親自開一間婚紗店。開始經營、進一步了解後，發現這與演藝事業有很大的共通點，都會接觸造型、攝影、化妝等面向，但老闆必須擁有管理能力去整合公司的大小事，用宏觀的角度做不同的決策。

從女星到婚紗店的老闆，再到下班後回歸母親的身分，每個角色都應該用認真的態度經營，用輕鬆的心情面對，不要給自己過多的壓力與框架，也希望自己能做孩子們的榜樣，教導他們用樂觀、積極、正向的心態迎接生活中的挑戰。（Wazaiii 編輯不禁佩服，賈永婕平時工作繁忙，竟然還能抽出時間運動、照顧小孩，小編平常下班只想癱軟在沙發！）

▲（圖 Chris Yi攝）

17:30

運動不僅能釋放壓力、排解負面情緒，也能訓練體能，讓身體更強壯，很划算呀！我每天會固定運動一小時，跑步、騎車、重訓等等。其實我原本是一個非常討厭流汗、曬太陽的人，會開始運動是因為朋友與家人離世，情緒低落，讓我體會到人生無常。於是，我老公開始幫我報名各種不同的運動項目、比賽，曾經一度覺得：「為什麼要這麼辛苦？」爾後，我漸漸明白運動過程好似一場人生，要學習與自己對話，每當覺得累、想要放棄時，就替自己加油打氣。

▲賈永婕熱愛運動，參加過鐵人三項、跨海三鐵賽等活動，女兒、兒子從小耳濡目染，也和媽媽一樣，喜歡戶外運動。

假日的時候，我也會帶兒子、女兒們與朋友的小孩到戶外動一動，讓他們認識「團體」，透過互動、參與活動學習與他人的相處之道。運動可以具體的培養孩子勇敢和堅持的態度，他們可能常在課本上看到「堅持」二字，卻不見得理解其中的真諦，可當他們在跑步時，因為累而想放棄，告訴他們：「加油！堅持下去，就快到了。」當他們通過終點，那一刻的成就感，就會知道為什麼要堅持，名次不重要，珍貴的地方在於潛移默化的影響力。令我印象最深刻的是，當我在工作上遇到瓶頸時，兒子會告訴我：「媽媽加油，你可以的，堅持下去，Fighting！」聽了以後很感動，代表這件事，已植入在他心中。我希望他們能了解，做事情不要逗點，一定要拿到句點，結束才痛快。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲（圖 Chris Yi攝）

▲（圖 Chris Yi攝）

18:30

料理，能帶給人們「回家」的感覺，背後的付出，都代表著對家人的愛，因此我堅持每天準備晚餐，在兒子、女兒們放學回家後，為他們烹煮一些清淡的食物。如果有客人來家裡，就會準備得豐盛一些，像是紅燒牛三寶、海鮮類清蒸、香烤全雞、龍蝦麵、螃蟹咖哩冬粉煲等等。我非常喜歡做菜，這個習慣是在國外留學時養成的，曾有人說過：「美食料理是一種情話。」我認為做菜給家人吃，是表達愛意的方式，能用家常菜迎接家人，看他們吃得開心、享受在料理的溫度中，我也覺得滿足。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲（圖 Chris Yi攝）

▲有客人來拜訪時，賈永婕會準備豐盛的菜色迎接朋友。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲賈永婕的拿手菜：龍蝦麵。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲賈永婕的拿手菜：香烤全雞。

▲（圖 Chris Yi攝）

21:00

晚上在孩子們睡前，我會花大概一小時的時間，關心他們的學習狀況，因為女兒們都已經長大了，比較不需要檢查作業，偶爾會陪兒子念書。我不是一個會盯課業的媽媽，上學是一件很有趣的事，希望他們用輕鬆、有趣的心態看待學習這件事。教養小孩，幽默感很重要，面對人生才會有趣，別人也會覺得你是一個有趣的人。

生活上，他們都覺得我很愛碎念，譬如吃完飯，碗盤要收，換下來的衣服要摺好等等。其他時候，我跟孩子們的相處方式像朋友，他們會跟我分享學校的趣事、朋友的故事。當然，還是有意見分歧的時候，這時，我會用旁敲側擊的方式，引導他們往不同的方向思考，不會硬碰硬的告訴他們，這樣做是錯，那樣做才對，等彼此冷靜思考過後，再重新溝通。

▲（圖 Chris Yi攝）

我對孩子們的志向抱持開放的態度，希望他們保有自己的夢想，將來能做他們真正喜愛的事，有時候過多的栽培反而會抑制他們的成長。在教育方面，我最重視「價值觀」，因為這是影響一個人一生的關鍵。再來就是「人緣」，不是說要刻意去討好他人，而是人格特質，培養一個開朗、健康、積極的特質，自然就會受到大家喜愛。

所謂的功成名就、所謂的賺大錢、所謂的反哺報親恩，其實都不是重點，最重要的，是希望我的孩子們活得快樂、幸福。相信每個媽媽都跟我一樣，只要看到孩子開開心心，內心就滿足了。

▲（圖 Chris Yi攝）

▲賈永婕的兩個女兒：安安 Olivia（圖左）、小羽 Sandra（圖右）。

後記：

提起賈永婕，或許很多人會說她是「人生勝利組」，有甜美亮麗的外型、有幸福美滿的家庭、有成功穩定的事業，但我始終認為，那只是世人給漂亮女人或女星的枷鎖，世界上沒有絕對的勝利組，即使是含著金湯匙出生的孩子，不努力，仍不會成功。

▲（圖 Chris Yi攝）

賈永婕是一個很好動的媽媽，她顧孩子、顧家庭、顧事業，最重要的是，她沒有因此忘記「顧自己」。對她來說，忙碌的日子很好玩，充實的生活很痛快，對每件事都用百分之百的用心與努力去經營、完成。你看見的賈永婕，是光鮮亮麗的明星、是精明能幹的老闆；我看見的賈永婕，是充滿溫度、保有熱情、樂觀正向、無私奉獻的母親。採訪當天，天氣非常炎熱，賈永婕與女兒們穿著一套套秋冬裝在艷陽下拍攝，她們沒有一句怨言，敬業的完成每一張時尚大片，看見媽媽如此有活力，女兒們也慢慢進入狀況，樂在其中。這都來自於賈永婕對孩子的影響力，所以她說，以身作則很重要，我想這是身為母親最偉大，卻也最難的地方。

▲（圖 Chris Yi攝）

很多人成為母親之後，為了家庭放棄工作，為了小孩放棄生活，爾後開始埋怨失去自己，但在賈永婕身上，我看到作為媽媽，一樣可以擁有自己的時間、生活與事業。成為超人媽媽的祕訣是什麼？是心態，用快樂的視角看待生活的突發狀況、用寬容的心去面對每一次的辛苦。媽媽，看似平凡，但其實最不平凡。 

 ▲現在來看看超人媽媽賈永婕與女兒的追趕跑跳碰時尚大片吧！

【延伸閱讀】：

Adele：用真誠造就歌聲，用歌聲撫慰人生

連瑪丹娜都視她為偶像，瑪琳黛德麗如何成為30年代中性女神？

｜Wazaiii 時尚郊遊去｜無須辛苦攻堅戰，Estée Lauder 雅詩蘭黛開創白肌質感新高度

Editor / 責任編輯：紀思婷（@chimomocst）

服裝／Prada,Miu Miu

手錶／TAG Heuer 泰格豪雅

手袋／BVLGARI 寶格麗

場地／Kame House,C.H Wedding

◎Photo Via：Chris Yi（@chrisyi123456）

【本文由 Wazaiii.com 提供《ET FASHION》專用，任何網站、報刊、電視台未經授權許可，請勿轉載！】

關鍵字：

觀點, 時尚, 人物, Wazaiii專訪, Life Style, fashion, 賈永婕, 超人媽媽, 女兒, 星二代, Olivia, 安安, Sandra, 小羽, 超現實, 母親, 媽媽, 母親節, Prada, Miu Miu, Bvlgari, 寶格麗, TAG Heuer, 泰格豪雅, 配件, 手錶, 包包
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個 玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真　手拿蓮蓬頭也能這麼帥！ 日本外帶「摺紙杯」好方便！打開瞬間變盤子　容量大到裝得下義大利麵 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻 「一雙好鞋帶你走向美好的地方」　盤點4個韓國小眾美鞋品牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面