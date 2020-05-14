12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

5月是金牛座的月份，隨著許多行星們進入土象星座能量來作用，在這五月與人的關係之間開始產生了極大的改變，在之前的總總跡象，都顯示著妳可以淘汰舊有的與人相處的模式，來到一個嶄新的開始，當妳願意帶著一個高度敞開的心，和踏實的態度建立關係，妳會進入感情中一個深度的新階段。

牡羊座

渴望價值觀上的契合

牡羊座在5月份對於實質上的相處格外重視，例如兩人的金錢運用，或是關於未來發展，要有具體的共識，另外也較強烈渴望伴侶可以認同自己的想法，用這樣的形式來建立內在有價值、自信的感受，在這段時間妳和伴侶特別有話聊，中立不帶情緒的表達內在想法，讓彼此交流順暢。

單身的牡羊座，很容易沉浸在歡樂的聚會中，可能因為朋友的關係、小團體的人際圈，而認識到不錯的對象，此時的桃花運屬於相處舒服，相談甚歡的感覺，但也要留意是否遇到舌燦蓮花的對象，太多的甜言曖昧，而讓自己忽略了感情中的一些真實性。

金牛座

給予彼此空間才能建立關係

進入5月，金牛與伴侶相處上會有許多與價值觀如何磨合的討論，凝聚共識可以讓兩人有更好的互動，而有的金牛在伴侶關係中變得多疑猜忌，很在意兩人之間的親密感與信任度會突然消失，而因此感到猜忌和控制，放下對伴侶的掌控，才有空間可以聆聽彼此的心聲。

單身金牛在這段時間，需檢視自己在工作上的人際關係，是否存在著一些問題，但需面對才能化解開來；在桃花運的部分，會有突如其來的對象出現，當這樣的機會來臨時，需敞開心來認識彼此，別過度處於被動觀察的狀態，而錯失良機了。

雙子座

人際緣份從四面八方湧入

尤其在5月下旬，雙子的人際緣份大開，出現新的人事物、甚至在工作上都會有新的資源湧入，單身的雙子此時的人際運勢非常好，不只是在愛情上有機會終結單身，在生活中也容易結交不錯的朋友或合作對象，但別過度用感覺和衝動行事，有時需評估自己是否準備好，再開始行動。

在伴侶關係中的雙子，這個月直覺是很敏銳的，又懂得耐心觀察，與伴侶間會用一種和諧和喜悅的方式來相處；而另外有的雙子會特別想要表達自己的想法，但卻容易忽略伴侶的聲音，用多表現自己的方式，希望獲得伴侶更多的在乎，但這樣的相處方式雖然會有效果，但也容易引發爭吵，需適可而止。

巨蟹座

重新調整相處方式

在伴侶關係中的巨蟹座，正在進入重新調整相處模式的階段，妳需留意自己是否會想用性的方式來控制伴侶；或是在情緒上感到過度壓抑卻無說不出口，有種想要為伴侶承擔責任的想法，有的巨蟹會真的把對方的一些重擔攬到自己身上，而有些吃不消，當妳願意把對方的伴侶的責任還回去時，兩人把心裡話說出，彼此會深刻的感受到支持與愛。

單身的巨蟹，這個月桃花屬於較曖昧不明的狀態，或容易發生暗戀的狀況，對於這些不明朗會特別容易執著希望有所改變，另外有些巨蟹需留意遇到讓妳感到很有魅力的對象，但對於交往妳心中卻有猶豫，而容易發展成床上的關係，當遇到這樣的對象時，要避免與這樣的人有金錢上的牽扯。

獅子座

小心匆促的邁入婚姻

獅子座在這段時間要小心是否因陷入短期的熱戀，就想快速的進入婚姻當中，妳不願聽進別人給予忠肯的建議，並會非常強調自己的感受，不想用一般人認為的方式經營感情，妳的自我意識特別強烈，希望是別人來認同、配合妳，但有時會過度自信，而容易引發衝突。

在與伴侶關係相處上，獅子座最近感到壓力並需要空間，但過猶不及，小心產生疏離感，而讓關係處於不穩定狀態，加上最近生活會重視朋友相處大過伴侶，妳朋友群中的魅力四射，讓伴侶感到不安，而容易引發爭吵，如何找到互相都平衡的相處，需要耐心和尊重。

處女座

在事業上遇到對象

單身處女座在這段時間，可能因為工作的關係，而容易終結單身，妳對於事業有成或是充滿藝術氣息的人特別的人感到傾心，而也希望透過這樣的對象，可以讓妳接觸到新的視野，但需留意可能為力求表現，而讓自己過度操勞，因此容易出現不耐煩的情緒。

在伴侶關係中的處女，最近較感受不到情感上的交流互動，與伴侶間的相處較壓抑，當少了關係中的愉悅和夾雜著不平衡的犧牲感時，會在精神上更渴望能有別的對象出現，讓情感上有個寄託，當對伴侶有這樣的情緒時，在看待雙方關係更容易會有強烈失落感。

天秤座

遠距離或網戀運勢增加

單身天秤在這個月『網戀運或遠距離戀愛運勢』不斷的攀升，妳處在渴望有個熱戀，但對要真正邁入實際的情感交往，心中是有壓力的，而因此也創造了一個較虛擬或可以給予很大空間的戀愛模式，而有的天秤可能會遇到年齡差距較大的對象，談起感情過度保守、謹慎的狀況。

在伴侶關係中的天秤，會過於嚴肅看待兩人相處上的某些點，可能某一方想邁入婚姻，但伴侶卻還沒準備好，怕將來有孩子會造成太大的負擔，或是在這段時間，在關係裡感到無趣，而內心有種蠢蠢欲動的感覺，渴望感情可以大膽、熱情，但也要留意這樣的起心動念，招惹了一些麻煩。

天蠍座

別為了表面和諧而忍受

在5月，天蠍座進入真心話大冒險的感情階段，妳心中有許多話其實想說出口，但終於在這段時間鼓起勇氣訴說了，這其實是很好的開始，讓自己去意識到，關係的穩定，並不是來自於表面的和諧，而是願意說真話、真誠的交流互動，才是感情良好的基礎。

單身天蠍最近的吸引力是很強的，妳很容易遇到所謂的“最佳床伴”，但不代表妳想要此時安定下來，這部分對你而言還有待觀察中，這樣的對象讓妳有短暫的相處上是舒服美好的感受，天蠍真正在乎、並要穩定的對象，並不會想從性開始，這兩者對天蠍來說有很大的不同。

射手座

容易從朋友變情人

單身射手最近的朋友戀愛運勢很強，妳很可能會從朋友變成情人，要注意的是當朋友漸漸發展成曖昧或戀人的階段，妳開始漸漸感到壓力，或發現自己較容易在關係中有種比較的心態，這些是來自於，怕之後在關係中要承擔太多，而對關係經營沒自信所延伸出的想法。

已在伴侶關係中的射手，最近特別喜歡在精神上交流，對妳而言，可以說話的伴侶是很重要的，加上射手天生就喜歡深度的對談，在這樣的相處互動中，感到特別愉快，而妳最近也很可能因為伴侶的關係，而讓工作有更多的進展，或是擴大了交友圈。

摩羯座

看待感情需懂得有彈性

單身的摩羯最近對於感情的看法趨於保守，但也因為這樣會讓人感到拘謹嚴肅，反而阻擋了一些桃花來臨，又或是這陣子妳內心情感格外壓抑，過去的挫折感依然影響著自己，讓妳看待愛情過於絕對、非黑即白，少了彈性變通的空間，是需要適時調整喔。

伴侶關係中的摩羯正在經歷自己的一個轉變期，妳發現過去的某些生命領域是停滯的，而現在正是需要重新探索改變的階段，伴侶的支持對妳而言特別重要，妳們可以透過一起培養興趣，尤其是藝術相關的學習，很能幫助自己轉換心情，用一個新的角度來接納自己。

水瓶座

放下急躁才能釋放壓力

最近水瓶特別急躁，或關係中渴望被重視，但常詞不達意，而讓雙方有些爭執，並感到相處上的壓力，到5月下旬這樣的情況會慢慢調整，在這個月特別會想透過努力工作的方式，來得到伴侶的認可，讓他可以欣賞妳的能力，並要注意別為了達到理想值的自己，而訂了過高目標，反而產生無謂的挫折感。

單身水瓶因受到火星和土星同時都落在水瓶的影響，雖然非常有行動力，但卻容易遇到困難阻礙的狀況，讓妳在與人之間的交流感到不順暢，在5月下旬之後這樣的情況會漸漸排解，或最近自身有種匱乏感，吸引來一些奇怪的人，讓妳短暫的把自己變成戀愛絕緣體。

雙魚座

敏銳的直覺在感情中易迷失

雙魚座最近對感情有種敏銳的直覺力，但為了讓這樣愛的感受可以延續，會過度犧牲，容易在感情中迷失了自己，雙魚在與伴侶相處時，最近總是沒把話講清楚，對方的不理解讓妳感到委屈，妳也無法表達出來，讓身體承受較大的情緒壓力，而這樣的情緒是會影響到健康的。

單身雙魚容易製造出一種祕密戀情的狀態，或處於對愛情是較害羞、退縮的心情，最近當遠離人群時，會讓妳感到較自在，因此就算有心儀的對象出現，會較多處於暗戀，但有的雙魚會因為親朋好友介紹或相親，而認識到對象，可以趁這機會多約會幾次，瞭解彼此。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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