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妝・開箱／拿在手上連指頭都顯白！超美的「玫瑰牛奶」系彩妝

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自ssun_unni IG、baedina IG、etudeofficial IG

粉紅色是所有少女心中的夢幻色系，尤其是那種粉嫩的「玫瑰牛奶」色，更是讓人看到就很心動，最近有兩大美妝品牌就推出很厲害的粉色調，拿在手上使用絕對會讓心情跟著變少女，而且不用出國就可以擁有，超級方便。

▲3CE,ETUDE HOUSE,彩妝,眼影,眼彩,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

☞3CE 光澤感氣墊

韓國STYLENANDA旗下的美妝品牌3CE，最近推出全新的氣墊粉餅，包裝就是那種會讓人戀愛的「玫瑰牛奶」顏色，看起來粉嫩卻又不會過於可愛的氛圍，讓人拿在手上連手指都變得好顯白，主打的妝容效果就是有光澤感的氣墊粉餅，可以創造出水潤、飽滿的肌膚妝效，這也是韓妞總讓人覺得擁有好命肌膚的關鍵。

▲3CE,ETUDE HOUSE,彩妝,眼影,眼彩,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

另外也有針對比較油性的肌膚，推出柔軟霧面的妝容效果，光澤感降低，就會比較適合像是台灣女性比較容易出油的肌膚使用；這次每一款總共都有2種色號可以選擇，一種是白皙色、一種是自然色，遮瑕度也是相當厲害，一盤就可以搞定全臉的妝容，不需要再做遮瑕，是懶人的好幫手。

▲3CE,ETUDE HOUSE,彩妝,眼影,眼彩,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

☞ETUDE HOUSE 玫瑰香檳眼彩盤

最會創造少女夢想的ETUDE HOUSE當然在今年夏天也沒有缺席，以粉紅香檳打造出的眼影盤，運用淺粉紅色、橘粉色、玫瑰紅等顏色，總共10格配色集結出全新的眼影盤色調，可以單色刷在雙眼上，或是混合使用，製造出有深邃度的眼妝，不管是彩妝新手或是老手，都能夠輕鬆畫出美美的妝容。

▲3CE,ETUDE HOUSE,彩妝,眼影,眼彩,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

這盤玫瑰香檳在質感上，總共分為帶有大顆亮片的珠光色，以及霧面感的色調，每一格的顏色都可以呈現出飽滿的眼妝效果，屬於顯色度比較高的眼影盤，在使用上建議搭配刷具輕刷，打造出比較自然、溫柔的眼影質感。

關鍵字：

3CE, ETUDE HOUSE, 彩妝, 眼影, 眼彩, 妝開箱
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