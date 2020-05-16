fb ig video ETtoday search mobile

晚餐這樣吃一周瘦下3公斤！三款低GI食物＋飯前一動作　讓你超有飽足感

>

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

很多人都會以極端的方式來達到瘦身效果，像是不吃晚餐，其實這並不是長遠之計，可能一開始體重會下降，但妳很快就會遇到「平台期」，而且只要一多吃就會馬上反彈，因此不吃晚餐不是減肥的方法，而是要聰明吃、慎選食物，三餐均衡並掌握4大減肥晚餐關鍵，讓減重效果事半功倍！

減肥晚餐秘訣1：選擇低GI主食

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／MARILYNA GETTY IMAGES）

GI是GlycemicIndex的簡稱，就是葡萄糖指數，當我們吃進食物的時候，血糖會上升並刺激胰島素分泌，而胰島素又促進脂肪形成，所以選擇低GI的食物，就是避免胰島素過度上升形成脂肪。

而許多人在減肥時會不吃主食，例如米飯、麵條等澱粉類，但其實要聰明選擇低GI的主食，補充身體所需的醣類，也增加飽足感，健康又能達到瘦身的效果。

低GI食物：糙米飯

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／SIRIPORN KAENSEEYA 、EYEEM GETTY IMAGES）

營養滿分的糙米飯具有豐富的膳食纖維與各種維生素，也是低GI的食物之一，用它取代高GI的白米飯不只養分充足，還十分有飽足感。

低GI食物：全麥麵包

和糙米飯一樣，屬於低GI的優質無榖雜糧，晚餐用它取代主食也是很好的瘦身方法。

低GI食物：蕎麥麵

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／WESTEND61 GETTY IMAGES）

喜歡麵食的你也可以用蕎麥麵取代精緻類澱粉的白麵，屬於低GI的蕎麥麵也富含多種營養，是很好的瘦身輕食。

減肥晚餐秘訣2：不要吃飯後水果

很多人都認為蔬果是最健康的飲食，甚至用水果來取代晚餐，其實這是錯誤的！因為水果含有大量的糖分，是減肥的剋星，會讓妳在不知不覺中大發胖．

補充水果營養是必要的，但最好把水果放在早餐或下午，晚餐盡量不要碰水果，即使想吃水果，也要慎選品類，避免糖分過高的水果。

減肥水果推薦：蘋果

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／BUPPHA WUTTIFERY、EYEEM GETTY IMAGES）

蘋果的熱量低，100克大約只有52大卡，而且蘋果的營養價值高。

減肥晚餐秘訣3：飯前以湯墊胃

改變一邊吃飯一邊喝湯的習慣，那樣不易消化。建議在飯前喝一碗熱湯墊墊胃，可以增加飽足感，避免之後吃下過多的食物，降低卡路里攝取，以提高瘦身效果。

減肥晚餐湯品推薦：綜合蔬菜湯

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／MINT IMAGES GETTY IMAGES）

要避免選擇過於濃稠的湯品，以清淡為主，像是營養滿分的蔬菜湯就是很好的選擇。

減肥晚餐湯品推薦：番茄羅宋湯

番茄羅宋湯也是很好的瘦身湯品，番茄的營養價值高，富含防癌抗氧化的茄紅素和胡蘿蔔素，番茄烹調後這些養分更容易被吸收。

減肥晚餐秘訣4：搭配優質蛋白質

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／KARL TAPALES GETTY IMAGES）

很多人會以蔬菜湯當晚餐，卻沒有攝取蛋白質，補充高纖蔬菜固然重要，但人體肌肉的重要蛋白質也是減肥的重要營養，如果沒有蛋白質，導致肌肉耗損流失，會大大降低減肥效果．

這就是為什麼健身教練在運動後補充高蛋白的原因，而我們必須慎選天然無加工的優質蛋白，來幫助我們穩定身體機能，達到瘦身效果。

優質蛋白質：豆腐

豆腐是標準的優質蛋白質，營養高熱量又極低，建議選擇嫩豆腐或白豆腐等未過度加工的種類，凍豆腐、板豆腐等營養相對較低，熱量也比較高。

優質蛋白質：雞胸肉

▲減肥 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自IG@babebani）

▲（圖／KSENIYA OVCHINNIKOVA GETTY IMAGES）

雞胸肉是很好的肉類蛋白質來源，100克大約25大卡熱量，含脂量也比較低。

優質蛋白質：鮪魚

鮪魚是海鮮類很好的蛋白質來源，營養價值高又能補充優質的油脂，減肥時選擇鮪魚能獲得充足的養分又不怕胖。

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@BABEBANI、@JEX_XY

「瘦小腹也要先分清楚小腹胖的是哪類型！」3款瘦小腹菜單＋健身運動推薦，讓妳的肚子肥肉原地消失～

從臉部特徵發現妳身體的隱藏健康狀況！眼袋大、 嘴角易長皰疹原來是因為....這10個徵兆妳一定要注意

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 瘦身, 減肥, 低GI, 飲食, 運動
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手 現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用 松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面