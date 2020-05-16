晚餐這樣吃一周瘦下3公斤！三款低GI食物＋飯前一動作　讓你超有飽足感

很多人都會以極端的方式來達到瘦身效果，像是不吃晚餐，其實這並不是長遠之計，可能一開始體重會下降，但妳很快就會遇到「平台期」，而且只要一多吃就會馬上反彈，因此不吃晚餐不是減肥的方法，而是要聰明吃、慎選食物，三餐均衡並掌握4大減肥晚餐關鍵，讓減重效果事半功倍！

減肥晚餐秘訣1：選擇低GI主食

▲（圖／MARILYNA GETTY IMAGES）



GI是GlycemicIndex的簡稱，就是葡萄糖指數，當我們吃進食物的時候，血糖會上升並刺激胰島素分泌，而胰島素又促進脂肪形成，所以選擇低GI的食物，就是避免胰島素過度上升形成脂肪。

而許多人在減肥時會不吃主食，例如米飯、麵條等澱粉類，但其實要聰明選擇低GI的主食，補充身體所需的醣類，也增加飽足感，健康又能達到瘦身的效果。

低GI食物：糙米飯

▲（圖／SIRIPORN KAENSEEYA 、EYEEM GETTY IMAGES）



營養滿分的糙米飯具有豐富的膳食纖維與各種維生素，也是低GI的食物之一，用它取代高GI的白米飯不只養分充足，還十分有飽足感。

低GI食物：全麥麵包



和糙米飯一樣，屬於低GI的優質無榖雜糧，晚餐用它取代主食也是很好的瘦身方法。

低GI食物：蕎麥麵

▲（圖／WESTEND61 GETTY IMAGES）



喜歡麵食的你也可以用蕎麥麵取代精緻類澱粉的白麵，屬於低GI的蕎麥麵也富含多種營養，是很好的瘦身輕食。

減肥晚餐秘訣2：不要吃飯後水果



很多人都認為蔬果是最健康的飲食，甚至用水果來取代晚餐，其實這是錯誤的！因為水果含有大量的糖分，是減肥的剋星，會讓妳在不知不覺中大發胖．

補充水果營養是必要的，但最好把水果放在早餐或下午，晚餐盡量不要碰水果，即使想吃水果，也要慎選品類，避免糖分過高的水果。

減肥水果推薦：蘋果

▲（圖／BUPPHA WUTTIFERY、EYEEM GETTY IMAGES）



蘋果的熱量低，100克大約只有52大卡，而且蘋果的營養價值高。

減肥晚餐秘訣3：飯前以湯墊胃



改變一邊吃飯一邊喝湯的習慣，那樣不易消化。建議在飯前喝一碗熱湯墊墊胃，可以增加飽足感，避免之後吃下過多的食物，降低卡路里攝取，以提高瘦身效果。

減肥晚餐湯品推薦：綜合蔬菜湯

▲（圖／MINT IMAGES GETTY IMAGES）



要避免選擇過於濃稠的湯品，以清淡為主，像是營養滿分的蔬菜湯就是很好的選擇。

減肥晚餐湯品推薦：番茄羅宋湯



番茄羅宋湯也是很好的瘦身湯品，番茄的營養價值高，富含防癌抗氧化的茄紅素和胡蘿蔔素，番茄烹調後這些養分更容易被吸收。

減肥晚餐秘訣4：搭配優質蛋白質

▲（圖／KARL TAPALES GETTY IMAGES）



很多人會以蔬菜湯當晚餐，卻沒有攝取蛋白質，補充高纖蔬菜固然重要，但人體肌肉的重要蛋白質也是減肥的重要營養，如果沒有蛋白質，導致肌肉耗損流失，會大大降低減肥效果．

這就是為什麼健身教練在運動後補充高蛋白的原因，而我們必須慎選天然無加工的優質蛋白，來幫助我們穩定身體機能，達到瘦身效果。

優質蛋白質：豆腐



豆腐是標準的優質蛋白質，營養高熱量又極低，建議選擇嫩豆腐或白豆腐等未過度加工的種類，凍豆腐、板豆腐等營養相對較低，熱量也比較高。

優質蛋白質：雞胸肉

▲（圖／KSENIYA OVCHINNIKOVA GETTY IMAGES）



雞胸肉是很好的肉類蛋白質來源，100克大約25大卡熱量，含脂量也比較低。

優質蛋白質：鮪魚



鮪魚是海鮮類很好的蛋白質來源，營養價值高又能補充優質的油脂，減肥時選擇鮪魚能獲得充足的養分又不怕胖。

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@BABEBANI、@JEX_XY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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