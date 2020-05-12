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總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴威士忌68年來首度公開販售

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總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

圓山大飯店國宴用威士忌限量2,400瓶首度在台開賣。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

圓山大飯店向來都是台灣頗具文化底蘊及歷史意義的建築標的，自1952年成立以來，接待過無數國內外貴賓，更是國家元首舉行國宴的首選之地；今日（5/12）圓山大飯店與台灣菸酒OMAR威士忌合作，68年來首度對外販售國宴用威士忌，全台限量2,400瓶、定價3,800元，可說是歷史與收藏意義兼具的上選之作。

總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲名為「20200520圓山國宴酒」的OMAR威士忌，預計也將掀起新一波搶購熱潮。

圓山大飯店林育生董事長表示，圓山大飯店秉持著國際級飯店的既有堅持，對於美食、好酒的選擇向來都有即為嚴苛的標準，在與台灣菸酒丁彥哲董事長懇談過後，一致認為多次擄獲國際盲測大獎的OMAR威士忌，在品質以及品牌意義上，都符合國宴級水準，更希望透過這次的認購活動，讓全台民眾都能夠共享這款獨特國宴紀念威士忌。

值得一提的是，過往圓山國宴酒是不會對外販售的，68年來首度開賣，除了因應今年總統就職國宴因應肺炎疫情取消，同時更希望能透過如此方式，讓台灣消費者更加認識「MIT」的高品質威士忌；林育生董事長補充，限量2,400瓶的「2020520 圓山國宴酒」，除了一小部分將由聯誼會會員收藏、員工抽籤認購以及酌量庫存外，將採限定登記認購制開放民眾購買，5/13開放認購之後，可望再度創下一瓶難求的搶購熱潮。

總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴用威士忌68年來首度限量開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲未來圓山大飯店也將會與台灣菸酒持續合作，推出各式聯名酒款。

台灣菸酒品酒師團隊表示，「2020520 圓山國宴酒」所採用的威士忌，是以波本桶原酒為基底，再以泥煙麥芽威士忌以及各種水果桶 的原酒進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，展現出台灣「水果王國」的繽紛樣貌。

透過杏桃、蘋果、柑橘、百香果、梨子、青梅等豐富香氣相佐，藉此帶出隱約的薄荷和香草氣息，搭配太妃糖、焦糖布丁、奶油蛋糕的中層芬芳，以及尾段湧現的煙燻及草本調性，堆疊出圓潤且豐厚的醇厚尾韻；勢必也將成為威士忌愛好者必定收藏的一代逸品。

◆圓山國宴用威士忌認購辦法

建議售價：3,800元
開放日期：5/13至5/15共3日
開放時間：上午10:00至下午17:00
認購方式：電話洽詢登記，每人限購兩瓶，登記額滿即停止受理
認購電話：02-2886-8888 轉圓山國宴酒申購受理部門
參考網站：https://www.grand-hotel.org

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關鍵字：

時尚, 生活, 圓山大飯店, 台灣菸酒, OMAR威士忌, 總統, 就職, 國宴
fashion.net

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