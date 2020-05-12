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鮮奶茶先戒了吧！5個「生活習慣」讓你遠離痘痘

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▲▼5個「生活習慣」讓你遠離痘痘。（圖／Unsplash、ig）

▲看似健康的鮮奶原來是痘痘肌的大忌。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

痘痘讓人煩，可怕的是青春痘還不是年輕人專利，只要荷爾蒙搗亂，即便30歲也擺脫不了它的糾纏，市面上沒有一種藥能讓你再也不長痘，皮膚科醫師表示，留意以下生活習慣能讓痘痘變少，現在趕快學起來！

▲▼5個「生活習慣」讓你遠離痘痘。（圖／Unsplash、ig）

早點睡覺

當睡眠不足，體內會產生類固醇，它會轉變成雄性賀爾蒙，進而催生青春痘。建議晚上11點前入睡，若因為工作關係無法那麼早，至少也要睡滿7小時，這是人體基本需要。

▲▼5個「生活習慣」讓你遠離痘痘。（圖／Unsplash、ig）

不要喝牛奶

牛奶裡面有荷爾蒙，會影響肌膚皮脂腺功能，使肌膚較容易冒出痘痘，除了牛奶之外，其他奶製品像是起司、蛋糕都是，若擔心攝取營養不足，可以用豆漿替代牛奶也是好選項。

▲▼5個「生活習慣」讓你遠離痘痘。（圖／Unsplash、ig）

少吃糖

糖分可說是痘痘的營養素，糖分會增加痘痘發紅和發炎的機率，甚至有可能使小粉刺變成腫大巨痘。像是手搖店暢銷的鮮奶茶就是最其催生劑，內含牛奶和糖分，想要擺脫痘痘得先戒掉它才行。

▲▼5個「生活習慣」讓你遠離痘痘。（圖／Unsplash、ig）

枕套床單定時更換

一個人平均睡眠時間至少6小時，由此可知我們肌膚和枕套、被單相親時間有多長。建議每星期都要換床單，3天就要換一次枕頭套，卻保乾淨無虞，別讓肌膚沾染皮脂髒汙，讓痘痘有可趁之機。

保養簡單化

痘痘肌的保養準則就是簡單，做好清潔、保濕、防曬就足夠，記得保養品挑選清爽質地為主，切忌不要太滋養，保養後不要常用手摸臉，適度清潔別過度，以免過於刺激肌膚。

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關鍵字：

抗痘, 青春痘, 生活習慣, 飲食, 皮膚
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