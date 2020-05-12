陳庭妮駕馭男裝毫不費力　靠卡地亞千萬珠寶重拾女人味

▲陳庭妮佩戴卡地亞Magnitude頂級珠寶系列Faranda珊瑚耳環5,350,000元，珊瑚戒指6,600,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台北電影節昨公布2020年影展大使為陳庭妮，她昨穿著紅粉黃漸層色的Ralph Lauren洋裝現身，不忘搭配與她友好的卡地亞（Cartier）全新Magnitude頂級珠寶系列珊瑚耳環與戒指，總值飆破1千萬元，讓她一甩在台北電影節廣告中的女打仔剽悍形象，重拾女人味。

▲陳庭妮穿Ralph Lauren漸層禮服搭配卡地亞珠寶出席「2020台北電影節影展大使」記者會。（圖／記者周宸亘攝）



頂著俐落短髮的陳庭妮於公視《火神的眼淚》扮消防員、又在台北電影節廣告當女打仔，螢幕前看似剛強，其實私下穿搭還是很浪漫的，出席台北電影節活動一身紅吱吱漸層色Ralph Lauren紗質洋裝，配上卡地亞鑲嵌珊瑚圓珠、凸圓形切割祖母綠，塔糖形綠松石與圓形明亮式切割鑽石的Faranda戒指與耳環，大膽的幾何圖形與配色，為她增添風采。

▲陳庭妮穿Peter Wu設計的男裝背心14, 980元，鐵灰色修身長褲23,989元。（圖／Peter Wu提供）



想看帥氣的陳庭妮也行，她還換上了旅法男裝設計師Peter Wu 2020春夏系列單品，以背心和修身褲裝俐落亮相，即便全套都是男裝，名模出身的她輕鬆駕馭，再配上卡地亞Clash de Cartier系列耳環，很有型！

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