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金高銀完美的護唇法寶亮相了！台灣也能買到快去搶

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記者李薇／綜合報導　圖／Netflix、品牌提供

還記得前幾年《孤單又燦爛的神－鬼怪》播出時，飾演「鬼怪新娘」的金高銀在劇中使用的唇色，瞬間爆紅，甚至一支難求、賣到缺貨；最近她在《THE KING：永遠的君主》中，飾演的警察鄭太乙，在最近第8集中，也難得拿出了肌膚完美的法寶，立刻詢問度爆表。

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

飾演警察的金高銀最近在第8集的劇情中，為了埋伏跟著隊員一起躲在警車裡面等待，不但大口吃完了泡麵，吃完之後還順便補了妝，只見她拿出一支粉紅色的小棒子，在嘴唇上面塗一塗、又在臉上抹一抹，讓人不禁好奇這到底是什麼玩意？可以這樣百搭的全臉都可以擦。

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

最近就有網友找出來，原來這支單品出自韓國保養品牌KAHI的單品，粉紅色的管狀包裝，裡面裝的是膏狀的保濕膏，添加膠原蛋白、抗皺、保濕的成分，不但可以拿來護理雙唇，還可以用來當作肌膚保濕的急救保養，塗抹在乾燥的部分，立刻加強滋潤度。

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

不過目前因為受到疫情的影響，如果想要去韓國掃貨，可能有點困難，不過像是這樣類似的護唇單品，其實很多品牌也有推出相同功效的保養，像是雅詩蘭黛、肌膚之鑰、，一樣可以達到良好的潤澤效果。

1.迪奧 粉漾潤唇膏 #001 Baby Pink，3.5g、售價1,200元

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

2.雅詩蘭黛 粉嫩慾望撫紋修護精華，9ml、售價1,100元

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

3.肌膚之鑰 粉漾潤唇膏，2.8g、售價1300元

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

4.契爾氏 檸檬奶油護唇膏，4g、售價700元

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

5.蘭蔻 絕對閃耀水蜜光潤唇膏，售價1100元

▲金高銀。（圖／翻攝自Netflix,品牌提供）

關鍵字：

迪奧, 雅詩蘭黛, 肌膚之鑰, 契爾氏, 蘭蔻, 潤唇膏, 潤唇, 護唇膏, 保養, 金高銀, 永遠的君主
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