玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真　手拿蓮蓬頭也能這麼帥！

編輯／JJ 圖／翻攝自bodyluv官網

雖然在《愛的迫降》結束之後有多部強檔韓劇接棒，但是玄彬歐爸的熱潮依然持續延燒，許多品牌都看上玄彬無人能擋的魅力，最近代言接到手軟。以「麻藥枕頭」系列著稱的南韓居家品牌Bodyluv ，近期釋出的最新廣告正是由玄彬擔任代言！一系列居家慵懶風形象照，猶如玄彬的個人寫真一般，讓粉絲們看得心花朵朵開。

家居品牌「Bodyluv」以號稱一睡就上癮的「麻藥枕頭」風靡南韓，甚至延燒到台灣，這次更大手筆邀請玄彬來為品牌拍攝全新形象，穿著休閒、舒適的服裝，慵懶的躺在這些枕頭、棉被商品中，時而托腮時而閉眼，愜意輕鬆的模樣彷彿就像是看見玄彬真實的居家情景，頗有療癒身心的效果。

那雙能勾人魂魄的迷人電眼和招牌酒窩，讓人毫無招架之力，尤其玄彬穿上女孩認為最能凸顯男人味的白襯衫和白T恤，寬闊的肩膀和性感的結實手臂一覽無遺，就算手裡拿的是有些煞風景的蓮蓬頭，也絲毫不減畫面美感，一心只想趕快入手玄彬用過的產品！

在 Instagram 查看這則貼文 안녕,하세요! 바디럽입니다.（@bodyluv_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 8:47 張貼

說到大叔級男神，當然也不能忘了孔劉歐爸，日前不僅與孔孝振為南韓網路購物平台SSG.COM拍攝逗趣廣告，也為家居品牌iloom拍攝了一系列與貓咪可愛互動的廣告，讓粉絲不禁直呼：「好想當那隻貓！」雖然無法和男神一起玩貓，但好消息是，上述的Bodyluv與iloom在台灣也都有販售通路喔！

在 Instagram 查看這則貼文 일룸, 가구를 만듭니다（@iloom_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 29 日 下午 5:48 張貼

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