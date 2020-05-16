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和朴敘俊背同系列萬寶龍包！　社會新鮮人免燒腦、輕鬆秀好品味

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▲▼ 朴敘俊 。（圖／翻攝bn_sj2013 IG）

▲韓星朴敘俊是萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列的愛用者 。（圖／翻攝bn_sj2013 IG）

記者陳雅韻／台北報導

畢業季即將來臨，將邁入社會的新鮮人可依工作性質，開始尋覓適合的包款與名片夾等小配件，深受商務人士喜愛的萬寶龍（Montblanc）近期推出全新大師傑作粒面軟皮系列皮件，針對企業人士、都會探險者等不同專業領域與穿搭風格男女，推出37款各有實用功能的皮件，好質感的設計讓人留下深刻印象，韓星朴敘俊也是愛用者。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出全新大師傑作粒面軟皮系列中型後背包，38,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列超薄公事包（左）35,200元，托特包42,600元。

萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列以柔軟的素面皮革製成，唯一的裝飾是縫線，讓包款沒有退流行的問題，而包款的內容量都經過精心設計，例如每一件都會生活用包款的皮件均採獨特的前置拉鍊袋設計、中型或超薄公文包附容易置放公文的夾層等，各種不同功能性包款的貼心收納空間，讓人不至於手忙腳亂出糗；而名片夾也會洩露個人品味，萬寶龍推出6卡或8卡皮夾、附紙鈔夾或零錢袋之皮夾、12卡全拉鍊式皮夾等豐富款式，可依個人需求選擇。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列拉鍊式12卡皮夾（左）15,200元，6卡卡夾5,200元。

卡地亞（Cartier）則從經典珠寶紅盒取靈感，設計Guirlande de Cartier系列迷你皮夾與名片夾，保有如珠寶盒刻面形狀，同時點綴花環圖案的金色飾邊，讓小皮件也展現貴氣感，吸引女性目光。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Guirlande de Cartier迷你皮夾（左）12,200元，卡片夾6,050元。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Cartier, 卡地亞
fashion.net

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