抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍

▲忽略防曬，小心讓肌膚老化速度加快10倍。（圖／翻攝IG@goodal_official、@3ce_official）

記者張毓容／綜合報導

在全民愛美的現在，「抗老」不再只是熟女專利，許多女性更早開始關注抗老議題，但不少人都以為凍齡只需要靠保濕，實際上「防曬」更是一大關鍵！造成肌膚老化的原因除了自然老化外，光老化也是造成皺紋逐步現身的最大推手，而紫外線在我們的生活中無所不在，其可能導致肌膚的膠原蛋白流失、血管擴張、產生斑點及皮膚癌等，會讓皮膚老化的速度加快10倍。因此為了避免肌膚加速衰老，做好「防曬保養」是不二選擇，快依照個人膚質、需求運用合適的防曬產品，幫肌膚避開被曬老的危機。

理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳

以高防曬功能、清爽舒適質地深受喜愛的「理膚寶水全護清爽防曬系列」，今年特別針對膚色不均及敏感肌常見肌膚泛紅問題，推出全新潤澤玫瑰色「全護清透亮顏妝前防曬隔離乳」，可有效修飾敏感泛紅，呈現如玫瑰般潤澤粉嫩膚色， 防曬、保濕、亮顏一次搞定。

▲理膚寶水 全護清透亮顏妝前防曬隔離乳，SPF50+/PA++++，30ml，NT$ 980。(圖／品牌提供，以下同）

雅漾全效極護控油防曬乳

運用奈米級防曬成分打造全波長防護，具防水、抗汗效果，但質地清爽不油膩，防曬同時調理肌膚油脂分泌，適合各種膚質及敏感肌膚使用。

▲雅漾 全效極護控油防曬乳 二入組，50ml+50ml，原價NT$2,560，特價NT$1,280。

雅詩蘭黛Pro全能防曬超輕感水凝露

專為亞洲肌膚與氣候打造的「小銀管」 Pro全能防曬超輕感水凝露，添加8種抗氧化物，其中專利成份「虎斑百合」蘊含大量蛋白質與水分，防曬同時能為肌膚補充大量水份，搭配獨特膠狀質地，一抹化水服貼薄透更清爽，被網友認證連油皮都愛。

▲雅詩蘭黛 Pro全能防曬超輕感水凝露，SPF50/PA++++，30ml，NT$2,100。

THE BODY SHOP 全效防禦輕透隔離霜

全新升級版全效防禦輕透隔離霜添加天然高效抗氧化的蒲公英根萃取物、漆樹果仁油，搭配紅海藻精華及抗氧化的維他命C有效均勻膚色，阻擋 UVA、UVB 紫外線對肌膚的傷害的同時令肌膚淨白明亮、改善紋路。

▲THE BODY SHOP 全效防禦輕透隔離霜，SPF50+/PA++++ ，40ml，NT$1,080。

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