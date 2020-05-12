台灣設計師詹朴再跨界！聯名「全球10強啤酒」星空元素紅到倫敦

▲台灣設計師詹朴同名品牌 APUJAN與米凱樂 Mikkeller 推出專屬聯名酒款，台灣即將登場 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌 APUJAN 不斷進行跨界合作，繼上周與麥當勞聯名 「極黑系列」時尚包裝引發網友熱議，此次再與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller 推出專屬聯名酒款，注入品牌經典星星、鑰匙等夢幻元素，選在倫敦全球首發，台灣將於5月13日正式開賣！

▲詹朴與米凱樂合作酒款融合品牌元素恐龍骨骸、星星、鑰匙等，更將對台灣的想像投入其中，NT$169 。（圖／品牌提供）

台灣設計師品牌 APUJAN 與麥當勞跨界合作創造不少話題，品牌也趁熱公佈了與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller 聯名酒款的消息，米凱樂獲選為全球前⼗十強啤酒品牌，此次與APUJAN合作，將酒款結合對倫敦與台北的想像，並且在酒標設計上運用恐龍骨骸、星星、鑰匙等 APUJAN 品牌元素與色系，由美國插畫家操刀繪製，瓶身黑色系的簡約造型十分吸睛，搭配鮮明插畫以及精緻的鑰匙「A」象徵APUJAN，更是紅到國際。

▲聯名啤酒在倫敦時裝周秀上初登場，將於5月13日在台灣正式開賣。（圖／品牌提供）

此外，酒款以⼝感細緻的比利時⼩麥啤酒為基底，並以清脆爽口的⼩黃瓜入酒；口感柔順細緻，帶許蜂蜜與哈密瓜的香甜，後段帶些微的香料感，酒體輕盈但風味層次多變的精釀啤酒。聯名酒款於英國搶先首賣，也將於5月13日在台灣正式登場，屆時粉絲們也能品味酒款從裡到外的獨特魅力。與此同時，亞洲首家「瓶裝雞尾酒便利店」WAT也推出瓶裝雞尾酒到府服務，疫情期間免出門照樣能喝到雞尾酒飲品。

在 Instagram 查看這則貼文 WAT（@watcocktail）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 8 日 上午 3:58 張貼

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