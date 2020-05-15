Ean部落閣／「蔣公」掛保證景色絕美　住進墾丁華泰瑞苑想賴著不走

文、圖／Ean

「跟著蔣公去旅行！」別的我不知道，但選址蓋度假行館的眼光，蔣介石都沒讓我失望。繼太魯閣晶英後，順時鐘從花蓮來到恆春，入住華泰瑞苑。相信在舊時代，決定任一個元首落腳處肯定都要看過風水，但什麼是風水？來華泰瑞苑前一晚，所下榻恆春「有棵樹民宿」主人在介紹他們家房子的採光與通風設計時，說了一句話我深表贊同：「人住的舒服，就是風水！」確實如此，而這種舒服的感覺，跟著我從有棵樹延續到位於半山腰的華泰瑞苑。

▲飯店大廳天花板，以元宵和嫁女兒會使用的米篩作造型

▲飯店可近看大尖山，舒適的自然環境是最大賣點

▲湛藍泳池與茄苳樹等綠色植栽構成一幅悠閒的南國度假風情

從恆春出發在抵達墾丁大街前，甩開人潮先左轉上山，花草夾道，又名九重葛的三角梅張揚的綻開，這春意多了熱帶氣息，沿途遊客很少，宛如秘境，約五分鐘的車程，華泰瑞苑就出現在左手邊，蠻低調，但卻是台灣旅宿業很具代表性的存在，幾年前被一國際訂房網站評選為全球十大國家公園飯店，還是亞洲唯一！ 居高臨下，近觀大尖山、遠眺海灣，能藉由輕奢華的飯店住宿親近所在的墾丁國家公園，確實要感謝業者的用心。

▲在園區散步，隨手一拍都是像能感覺風在吹的明信片

▲可邊泡澡邊賞景的海悅客房（12 坪）

▲ 風景很棒的海景客房（10 坪）

▲帶些奢華感的衛浴空間

其實，早在還是凱撒飯店管理年代的廿多年前，那時還叫墾丁賓館，我就來住過。自然景觀沒變，但後來華泰飯店集團接手，花了一年時間整個徹底翻修，2012 年華麗大轉身，我從此愛上，這些年有時間就會來，這回已是第四次入住。

▲華泰飯店集團接手已 8 年，自 2012 年以來，表現有目共睹

▲半島風味餐

▲餐廳的單點菜色表現不錯，右上角「阿爸的豬腳」，是將滷過的萬巒豬腳切丁後與皮蛋丁、海苔一起過油，鹹香好味！牛肉麵也讓人印象深刻

跟幾位好朋友春遊恆春，他們都是首次入住，來之前我再三建議，來這住，就不要再排太多行程，好好在飯店享受才是王道，例如游個泳。若要選出全台最愛泳池排行，能邊游泳、邊近賞大尖山的這座，肯定在我榜上。有三棵老茄苳做天然蔽蔭，長25米、深1米8的標準池是當年蓋蔣公行館時，蔣介石為了愛游泳的蔣宋美齡開挖。幽靜綠意，即便春水微涼，我還是戴上泳帽硬著頭皮來回游個幾趟，否則，還真會有點遺憾吶。

▲入住華泰瑞苑，記得把泳褲帶上

▲儘管春天水仍微涼，但不下水游個幾趟太說不過去

▲長 25 米的標準泳池，過去蔣夫人還常邀請國家代表隊來此訓練

其實，就算沒踏出園區半步，也完全不會無聊。飯店安排了一系列活動讓房客自由參加，若對兩蔣時期有興趣，不要錯過原汁原味保留一代故人生活痕跡的「蔣公書齋」導覽。若喜歡手作，不妨參加精油香皂課程，實際完整體驗還能自選味道，最後成品會被精緻包裝，讓房客帶回家。晚餐前，推薦參加夕陽下的苗圃散策，用心聽，或許就是成為「家栽之人」的第一步。

▲午後的光影，為蔣公書齋增添時間況味

▲精油手工香皂 DIY 課程，不到一小時就能完成

▲傍晚的苗圃散策，幸運的話還能欣賞大尖山日落

夜晚，飯店會在池畔躺椅旁放上一盞盞微弱燈光，靜謐有味，若天氣清朗還能清楚觀星。洗完澡在睡前，我特地走到這，臥在躺椅上，賞著水面波光，不由自主懷想，幾十年前，蔣介石享受的也就是這樣的夜吧…如今一介平民如我，也能有如此的元首級待遇，不亦快哉！

▲這的設計都有意涵，例如地板的灰色六角龜殼形地磚，象徵長壽

好好睡上一覺後，這的早餐值得期待。

除了泳池，華泰瑞苑早餐也是我心目中最棒台灣飯店早餐體驗的前幾名！每次來，我都指定要坐在餐廳外的露天座位區，前方正面對著泳池與三棵茄苳樹，此時順光的大尖山在右前方，別的不說，光是佐餐這景，就已無敵。早餐採套餐式，有中式與西式任君選擇，菜色每隔一段時間都會調整，不光經典美式，還能嚐到在地風味例如滿洲雨來菇肉燥飯與東港古早味香煎肉粿，誠意與特色十足。

▲大尖山佐餐，美景無價

▲東港古早味香煎肉粿，嚐在地風味

▲服務人員桌邊現刨的屏東福灣巧克力法式吐司

▲滿洲雨來菇肉燥飯

住在華泰瑞苑，會覺得離自然好近，若真喜歡親近大自然，飯店緊鄰社頂自然公園，車程只要五分鐘。在「森社場所」的安排下，請到資深解說員帶著我們走了一趟兩小時的秘境之旅，小裂谷、石灰窯、小峽谷，珍奇植物、大白斑蝶黃金蛹還有翠綠的竹節蟲，相繼驚喜現身，最興奮的、莫過是看見據說非常難得遇上的黃裳鳳蝶，這下，心就跟春花一樣、都開了！

▲認真觀察拍攝蝴蝶

▲茄苳樹擁美的姿態

▲大白斑蝶黃金蛹，讓人讚嘆大自然的神奇

▲導覽員好眼力，帶我們發現竹節蟲

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華泰瑞苑

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地址：屏東縣恆春鎮公園路101號

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▲ 「華泰瑞苑」大門上的 Logo 字樣設計有玄機，仔細看會發現裡頭藏著花、草、水、山，甚至還有蝸牛，強調與自然共生的飯店特色

▲ 一趟社頂自然公園健行，教人心情舒爽

▲晚餐口味有一定水準，但整體表現不符我原本的高度期待，算是這次入住較為可惜之處



作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！