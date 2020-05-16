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夏日穿搭絕對要避開的4個尷尬地雷　瀏海、腋下都要注意

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@shioritakesue、@minimalstreetstyle

等到又悶又濕的梅雨季過後，炎炎夏日便正式到來，短袖短褲的清涼穿搭季節，卻又容易因高溫而讓人面臨一些尷尬糗事，其實有些事情只要多注意一些，就能減少被側目或取笑的機會，自己也不必擔心在眾目睽睽之下丟臉、彆扭難堪了：

▲夏天NG。（圖／翻攝自IG）

＃腋下汗濕痕跡

如果你是容易流汗的體質，一定都曾經有這樣的困擾，發現腋下汗濕一片擔心被看見，只好盡量不抬起手或是穿上外套遮擋，結果把自己熱個半死。夏天若是要穿有袖子的衣服應盡量避免灰色和沾溼後色差大的顏色、材質，以寬鬆的Oversize為主，才不會一出汗便全由衣服吸附，出門前也可搭配使用止汗產品，但最方便的方法還是穿著無袖背心。

＃油頭、濕瀏海

有瀏海或是屬於細軟髮質的女孩們真的禁不起高溫考驗，嚴重一點的話，甚至會像剛洗完澡一樣扁塌，瀏海則是容易一條一條的，觀感非常不好。夏天可以改為出門前洗頭，或是局部洗瀏海，以延長頭髮的蓬鬆持久度，若是時間上來不及，記得隨身攜帶蜜粉，當頭髮開始出油時，便即時將蜜粉拍在髮根處。

▲夏天NG。（圖／翻攝自IG）

＃耍性感以不讓周圍的人彆扭為主

夏天也是女孩們可以耍性感的好時機，但是尺度一但沒有拿捏好，就會從「性感」淪為「俗氣」，布料必須少得適當，而最簡單的標準就以「不讓旁人感到彆扭」為主，並以強調「一個部位」為限，比如說今天穿深V背心，下身便可穿長裙、寬褲；今天褲子很短，那麼上身就可以保守一些，也不要選擇太容易曝光的服裝，否則耍性感不成，麻煩的只是自己。

▲夏天NG。（圖／翻攝自IG）

＃NG內衣外露

夏天的服裝布料較少，難免會有內衣露出來的時候，所以內衣也必須當作外在的單品來搭配，穿著背心時最忌諱的就是「阿嬤肩帶」外露，又粗又有點泛黃令人看了尷尬，應盡量選擇細肩帶、素色等款式。穿著大露背的服裝時，「透明背帶」也超NG，流汗也會不舒服，建議搭配素面小可愛、美背款的小背心來代替後扣式的內衣，終極手段則是可以嘗試貼胸貼。

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關鍵字：

生活, 夏天, NG, 尷尬, 腋下, 流汗
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