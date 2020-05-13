15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

▲面膜是大家一致公認的速效保養法。（圖／品牌提供、翻攝自IG/skincare）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

現代人生活高壓忙碌，肌膚疏於細心照顧，卻又追求立即見效，面膜保養一直保養首選。近來新推出的面膜更強調布膜的材質與服貼性，訴求15分鐘讓高效精華滲透直入肌底，一整天的壓力都在敷上面膜時刻，瞬間放鬆。

▲Neogence 高效保濕零觸感面膜，5片（盒），399元。

布膜輕薄細緻，能幫助有效成分徹底滲透至肌底。以完美比例結合高濃度玻尿酸、克拉瑪斯湖藍藻與南極冰河醣蛋白，除了為肌底深層補水外，同步強化肌表天然屏障。

▲提提研 黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜3入組合，550元。

以瑞士原萃黑蜂蜜的活酵因子來重建肌膚微生態，有效突破保養停滯期，搭配雙重舒緩因子、蜂萃、維他命B3及小黃瓜萃取，能有效淡化細紋，延緩老化，更嚴選藥廠等級、單盤獨立發酵的生物纖維面膜，創造最有效率的傳導。

▲FORTE 經典逆齡黑松露面膜，25g*5片，2,200元。

面膜能完全服貼臉部輪廓與線條，讓鬆弛、紋路、失去活力且暗沉的肌膚獲得密集的修護與滋養，EGF複方高效抗老因子幫助恢復肌膚彈力，添加黑松露精萃回復肌膚彈性，雪滴花精粹撫平細紋，魚子精華力充分滋養肌膚。

▲Natura Bissé 6D立體緊緻豐潤頸膜，920元。

專為頸部及前胸胸口肌膚所設計，可依個人需求彈性調整，也可搭配或取代醫美療程。富含玻尿酸，具有拉提緊緻功效，面膜採用100％竹纖維製作，能完美貼合頸部及胸口部位。

▲PS美美妍 打光修修淨透亮白面膜 - 升級版，5片，850元。

超薄珍珠微導膜設計，一抹貼合肌膚，益生菌複合物強化肌膚屏障且深效導入，榖胱甘肽和維生素複合物讓肌底均亮透白，持續使用讓肌膚明亮超有感。

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