60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去

▲戴Tiffany HardWear項鍊的鍾楚紅（中），與香港女首富甘比（左）與鄭秀文相聚。（圖／翻攝sammi_chengsauman IG）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.旗下HardWear系列獨特的鍊結設計，總予人很有個性的印象，但這不代表是年輕人專屬，美魔女級的港星們人人愛，包括54歲的劉嘉玲、60歲的「紅姑」鍾楚紅都戴HardWear項鍊與朋友聚會，特別是鍾楚紅與香港女首富甘比（陳凱韻）、鄭秀文同框，絲毫沒有被兩位分別小20歲與小13歲的「妹妹」比下去。

隨著新冠肺炎疫情在香港趨緩，鍾楚紅與甘比、鄭秀文3個姊妹淘，終於可以聚聚，當天鍾楚紅穿人像印花上衣，搭配繞成雙圈Tiffany HardWear項鍊並加上小墜子，為硬派風格的珠寶增添一些可愛味道。

▲劉嘉玲（左）佩戴Tiffany HardWear項鍊與耳環，手環則出自卡地亞的Love與釘子系列。（圖／翻攝carinalau1208 IG）



劉嘉玲則是一貫貴婦路線，將Tiffany HardWear系列戴好戴滿，包括520,000元的垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊、152,000元鍊結設計的18K金耳環，而手腕則是另一珠寶名牌卡地亞（Cartier）的Love手環與Juste un Clou釘子手環，珠寶隨意搭都是破百萬元。

▲劉嘉玲佩戴的Tiffany HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊（左）520,000元與鍊結設計18K金耳環152,000元。（圖／Tiffany提供）

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