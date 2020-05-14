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1.5萬元住宿下殺3899元！台北老爺大酒店一泊二食輕旅行　中山商圈逛到爽

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文／C編

新冠肺炎肆虐全球，但台灣持續零確診，像是為所有人注入一個強心針，外出旅行也變得更近一步，但不一定要跋山涉水到郊外，在都市中也可以享受輕旅行，購物平台「Her和她」推出台北老爺大酒店雙饗假期精緻客房一泊二食雙人住宿券，原價15,323元、特價3,899元，五星級飯店的客房與餐飲都有一定水準，特價等於下殺2.5折，實惠又經濟。

▲老爺酒店,酒店,老爺,Her和她,Her,。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

▲台北老爺大酒店雙饗假期精緻客房一泊二食雙人住宿券，原價15,323元、特價3,899元。點我購買。

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▲台北老爺大酒店鄰近中山商圈。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網，以下同）

台北老爺大酒店位於台北捷運中山站附近，距離中山商圈也非常近，過個馬路到對面就可以逛街，地點相當便利，客房備有一張雙人床或兩張雙人床，簡約日式、乾淨寬敞的空間設計，資生堂衛浴備品，還有大型的電視以及浴缸，住起來絕對舒適又安心。

▲老爺酒店,酒店,老爺,Her和她,Her,。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

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▲寬敞乾淨的客房空間。

不僅是住宿空間讓人感受到五星級的設備，服務也是頂級，酒店內的Le Cafe也是很多人大推的餐廳，高雅的空間裡有寬敞的沙發區，再往裡面走就可以到自助吧享用美味的餐點，主打無國界料理，也會因應不同時節推出特色餐點，甜點區也相當豐富「少女的酥胸」法式甜點馬卡龍、香甜可口的芒果慕斯或是草莓慕斯、茶味香濃的抹茶布丁、新鮮現切的水果吧檯等等，還有各種飲料、咖啡可以挑選。

▲老爺酒店,酒店,老爺,Her和她,Her,。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

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▲Le Cafe餐廳，自助餐點多樣。

這次一泊二食雙人住宿券非常適合喜歡輕旅行的伴侶或是朋友一同出行，不管是坐高鐵、火車或是巴士到台北，住宿只要搭捷運就會到，非常快速又方便，附近除了中山商圈可以血拼，附近還有士林夜市，提供夜貓子晚上玩樂的景點，或是台北地下街也可以進入二次元的空間去逛逛，算是非常好玩又好吃的住宿券，買了覺得非常超值。

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▲老爺酒店,酒店,老爺,Her和她,Her,。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

▲台北老爺大酒店雙饗假期精緻客房一泊二食雙人住宿券，原價15,323元、特價3,899元。點我購買。

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